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Рэпер P. Diddy приглашал на свои "грязные" вечеринки принца Гарри и принца Уильяма

7 октября 2024 07:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Скандал из P. Diddy — рэпер пытался затянуть на вечеринки принца Уильяма и принца Гарри
Принц Гарри и принц Уильям. Фото: instagram.com/usweekly/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Рэпер P. Diddy приглашал на свои скандальные вечеринки принца Уильяма и принца Гарри. Музыкант звал их, еще когда они были совсем молодыми.

Об этом пишет Page Six.

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P. Diddy хотел видеть на своих вечеринках принца Уильяма и принца Гарри

Королевский эксперт Кристофер Андерсен рассказал об этом после того, как было опубликовано интервью 2011 года. В нем скандально известный музыкальный магнат говорил, что хотел бы, чтобы члены королевской семьи посещали его вечеринки.

"P. Diddy приглашал и Уильяма, и Гарри еще когда братья" были молодыми ребятами, которые сами попадали в передрягу. В молодости оба принца попадали в заголовки газет после своих проделок в ночных клубах Лондона и его окрестностей", — поделился Андерсен.

Он добавил, что братья отклоняли приглашение рэпера, а после того, как Уильям и Кейт Миддлтон обручились в 2010 году, P. Diddy перестал их звать.

Принц Гарри и принц Уильяма игнорировали вечеринки P. Diddy
Принц Гарри и принц Уильям. Фото: Reuters

Считается, что P. Diddy впервые познакомился с принцами, когда выступал на благотворительном концерте в честь их покойной матери, принцессы Дианы, в 2007 году.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон возвращается к своим королевским обязанностям после болезни. Также мы рассказывали, что принц Уильям приехал поддержать любимую футбольную команду.

принц Гарри скандал принц Уильям королевская семья P. Diddy

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