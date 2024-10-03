Кейт Міддлтон провела важливу зустріч у Віндзорському замку

Принц та принцеса Уельські з підданими у Віндзорському замку. Фото: Instagram/princeandprincessofwales

Після закінчення лікування раку принцеса Уельська приєдналася до свого чоловіка, принца Вільяма, на одній з церемоній у Віндзорському замку. Це стало першим публічним виконанням Кейт Міддлтон королівських обов’язків за останній час.

Про це повідомляє видання Hello.

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Церемонію інвеститури у Віндзорському замку проводив переважно принц Вільям, який є першим в черзі на британський трон. Це ритуальна церемонія, що символізує акт передачі земельного володіння, власності або посади від сеньйора до васала в обмін на його вірність.

Після її завершення принц та принцеса Уельські зустрілися з 16-річною фотографинею Ліз Гаттон, у якої в січні діагностували рідкісну та агресивну форму раку. До дівчини приєдналися її мати Вікі Робанья, вітчим Аарон і брат Матео. На одному зі знімків Кейт Міддлтон обійняла Ліз Гаттон.

Це знімок є першою офіційною фотографією принцеси Уельської після того, як вона підтвердила, що повертається до роботи після закінчення курсу хімієтерапії. До цього Кейт Міддлтон з’являлась на тенісному турнірі Вімблдон. Також принцеса Уельська проводила зустрічі, однак вони були поза увагою громадськості.

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