Експерт з мови тіла розповів, чому Меган Маркл не може втримати рук від чоловіка

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Меган Маркл ніколи не боїться спілкуватися зі своїм чоловіком на публіці. Герцогиню Сассекську регулярно бачать, як вона міцно стискає принца Гаррі за руку або втішає його гладячи долонею по спині.

Про це пише Daily Mail.

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Тепер експерт з мови тіла Джуді Джеймс розкрила значення дотикам пари на публіці. Герцогиня використовує різні тактильні методи для спілкування зі своїм чоловіком, і Джеймс припускає, що це через їхню потребу сигналізувати один одному.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Існує "подвійне зчеплення", Меган тримає свого чоловіка обома руками, і це може бути "жестом володіння", говорить Джеймс.

Меган також любить класти руку на коліно Гаррі, "чуттєвий" рух, який, за словами Джеймс, є ще одним "сигналом власності" та проявом "фізичного потягу".

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Нещодавня поїздка пари до Колумбії — це не перший випадок, коли Меган обома руками стискає руку свого чоловіка. Вона вперше зробила цей жест під час оголошення про заручини у 2017 році.

"Цей додатковий клатч демонструє бажання тримати Гаррі поруч. Хоча останнім часом це виглядає як жест володіння або вихваляння власністю, як "Він мій". Це говорить про те, що він її пріоритет, але це також дозволяє провести невеликий чуттєвий ритуал, якщо кінчики її пальців торкаються його голої руки", — розповіла фахівець.

"Власницький" жест також був продемонстрований на ESPY Awards у липні, коли пара позувала з колишньою тенісисткою Сереною Вільямс. Коли Гаррі бере на себе лідерство на таких подіях, як Invictus Games, Меган, здається, приймає інший підхід до свого фізичного контакту з чоловіком.

Вона часто буде тримати його за руку, а не за руки. Джеймс сказала: "Рука Меган на його біцепсі демонструє схвалення його мужності та сили".

Хоча Меган дозволяє своєму чоловікові керувати, ніжний дотик все одно дозволяє їй "залишатися частиною подвійної дії", додала Джеймс.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Гаррі заснував Ігри Нескорених для поранених ветеранів і продовжує брати активну участь. Меган регулярно приєднувалася до свого чоловіка на спортивні заходи з моменту її першої публічної появи з Гаррі в 2017 році. Меган використовує обидві свої руки, щоб тримати одну з рук Гаррі.

Джеймс каже, що це "найсильніша форма зв’язку рук", що надає їм вигляду "романтичної пари".

Джеймс порівняла ситуацію з колишнім королем Едуардом VIII і Волліс Сімпсон, які також покинули Великобританію після того, як Едвард зрікся престолу.

Використання Меган дотиків для спілкування з чоловіком, окрім бажання близькості, також може бути проявом "фізичного потягу або більш материнського типу власності", сказала Джеймс.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Герцогиня іноді кладе руку на стегно або коліно Гаррі, коли вони разом, зокрема на церемонії вручення нагород ESPY на початку цього року.

Пара сяяла, сидячи разом, і Меган, одягнена в довгу білу сукню, поклала руку на коліно Гаррі, що можна було розцінити як "інтимний" жест.

За словами Джеймс, дотик до коліна або стегна Гаррі "подає" принцу "сигнал власності", тоді як рука на його нозі чи стегні "є чуттєвим рухом".

Іншим можливим материнським жестом, який показує Меган, є коли вона кладе руку на спину Гаррі.

Цей тактильний комунікативний прийом можна було побачити в 2018 році на балконі Букінгемського палацу, після того, як пара нещодавно одружилася. Меган поклала руку на спину Гаррі — те, що Джеймс сказала, можна було розцінити як заспокійливий дотик.

Нагадаємо, принца Гаррі сплутали з братом. А раніше ми писали, що працівниця Меган Маркл розповіла про їхню роботу.