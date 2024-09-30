Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Експерт з мови тіла розповів, чому Меган Маркл не може втримати рук від чоловіка arrow

Експерт з мови тіла розповів, чому Меган Маркл не може втримати рук від чоловіка

30 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Експерт з мови тіла розповів, чому Меган Маркл не може втримати рук від чоловіка
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Меган Маркл ніколи не боїться спілкуватися зі своїм чоловіком на публіці. Герцогиню Сассекську регулярно бачать, як вона міцно стискає принца Гаррі за руку або втішає його гладячи долонею по спині.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Гаррі демонструє почуття з дружиною на публіці

Тепер експерт з мови тіла Джуді Джеймс розкрила значення дотикам пари на публіці. Герцогиня використовує різні тактильні методи для спілкування зі своїм чоловіком, і Джеймс припускає, що це через їхню потребу сигналізувати один одному.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл на людях
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Існує "подвійне зчеплення", Меган тримає свого чоловіка обома руками, і це може бути "жестом володіння", говорить Джеймс.

Меган також любить класти руку на коліно Гаррі, "чуттєвий" рух, який, за словами Джеймс, є ще одним "сигналом власності" та проявом "фізичного потягу".

 

Принц Гаррі та Меган Маркл тримаються за руки
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Нещодавня поїздка пари до Колумбії — це не перший випадок, коли Меган обома руками стискає руку свого чоловіка. Вона вперше зробила цей жест під час оголошення про заручини у 2017 році.

"Цей додатковий клатч демонструє бажання тримати Гаррі поруч. Хоча останнім часом це виглядає як жест володіння або вихваляння власністю, як "Він мій". Це говорить про те, що він її пріоритет, але це також дозволяє провести невеликий чуттєвий ритуал, якщо кінчики її пальців торкаються його голої руки", — розповіла фахівець.

"Власницький" жест також був продемонстрований на ESPY Awards у липні, коли пара позувала з колишньою тенісисткою Сереною Вільямс. Коли Гаррі бере на себе лідерство на таких подіях, як Invictus Games, Меган, здається, приймає інший підхід до свого фізичного контакту з чоловіком.

Вона часто буде тримати його за руку, а не за руки. Джеймс сказала: "Рука Меган на його біцепсі демонструє схвалення його мужності та сили".

Хоча Меган дозволяє своєму чоловікові керувати, ніжний дотик все одно дозволяє їй "залишатися частиною подвійної дії", додала Джеймс.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл на публіці
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Гаррі заснував Ігри Нескорених для поранених ветеранів і продовжує брати активну участь. Меган регулярно приєднувалася до свого чоловіка на спортивні заходи з моменту її першої публічної появи з Гаррі в 2017 році. Меган використовує обидві свої руки, щоб тримати одну з рук Гаррі.

Джеймс каже, що це "найсильніша форма зв’язку рук", що надає їм вигляду "романтичної пари".

Джеймс порівняла ситуацію з колишнім королем Едуардом VIII і Волліс Сімпсон, які також покинули Великобританію після того, як Едвард зрікся престолу.

Використання Меган дотиків для спілкування з чоловіком, окрім бажання близькості, також може бути проявом "фізичного потягу або більш материнського типу власності", сказала Джеймс.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл люблять дотики
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцогиня іноді кладе руку на стегно або коліно Гаррі, коли вони разом, зокрема на церемонії вручення нагород ESPY на початку цього року.

Пара сяяла, сидячи разом, і Меган, одягнена в довгу білу сукню, поклала руку на коліно Гаррі, що можна було розцінити як "інтимний" жест.

За словами Джеймс, дотик до коліна або стегна Гаррі "подає" принцу "сигнал власності", тоді як рука на його нозі чи стегні "є чуттєвим рухом".

Іншим можливим материнським жестом, який показує Меган, є коли вона кладе руку на спину Гаррі.

Цей тактильний комунікативний прийом можна було побачити в 2018 році на балконі Букінгемського палацу, після того, як пара нещодавно одружилася. Меган поклала руку на спину Гаррі — те, що Джеймс сказала, можна було розцінити як заспокійливий дотик.

Нагадаємо, принца Гаррі сплутали з братом. А раніше ми писали, що працівниця Меган Маркл розповіла про їхню роботу.

принц Гаррі Меган Маркл шлюб родина королівська родина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:38 Який розмір грошових виплат отримують інструктори ЗСУ в Україні

07:27 Черги на кордоні України — до яких країн сьогодні ускладнено виїзд

07:21 Військовий три місяці не був на службі — як його покарав суд

07:18 У КМДА повідомили подробиці нічної атаки на Київ

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив майже 445 тис. грн з рахунку — рішення суду

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує брухт наприкінці вересня

06:30 Ціни на ячмінь в Україні зросли — скільки коштує зерно наприкінці вересня

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:10 Пенсії в жовтні — як зміняться виплати в Україні

06:03 Мовознавиця шокувала поясненням, як правильно українською "стелька"

07:38 Який розмір грошових виплат отримують інструктори ЗСУ в Україні

07:27 Черги на кордоні України — до яких країн сьогодні ускладнено виїзд

07:21 Військовий три місяці не був на службі — як його покарав суд

07:18 У КМДА повідомили подробиці нічної атаки на Київ

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив майже 445 тис. грн з рахунку — рішення суду

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує брухт наприкінці вересня

06:30 Ціни на ячмінь в Україні зросли — скільки коштує зерно наприкінці вересня

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:10 Пенсії в жовтні — як зміняться виплати в Україні

06:03 Мовознавиця шокувала поясненням, як правильно українською "стелька"

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Text

18:39 Удар по Костянтинівці — поліція допомагає витягувати людей з-під завалів

28 вересня 2024
Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд