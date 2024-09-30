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Эксперт по языку тела рассказал, почему Меган Маркл не отнимает рук от мужа

30 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Эксперт по языку тела рассказал, почему Меган Маркл не может удержать рук от мужчины
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Меган Маркл никогда не боится общаться со своим супругом на публике. Герцогиню Сассекскую регулярно видят, как она крепко сжимает принца Гарри за руку или утешает его гладя ладонью по спине.

Об этом пишет Daily Mail.

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Теперь эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла значение прикосновений пары на публике. Герцогиня использует различные тактильные методы для общения со своим супругом, и Джеймс предполагает, что это из-за их необходимости сигнализировать друг другу.

 

Принц Гарри и Меган Маркл на людях
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Существует "двойное сцепление", Меган держит своего супруга обеими руками, и это может быть "власным жестом", говорит Джеймс.

Меган также любит положить руку на колено Гарри, "чувственное" движение, которое, по словам Джеймс, является еще одним "сигналом собственности" и проявлением "физического влечения".

 

Принц Гарри и Меган Маркл держаться за руки
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Недавняя поездка пары в Колумбию — это не первый случай, когда Меган обеими руками сжимает руку своего супруга. Она впервые сделала этот жест во время объявления о помолвке в 2017 году.

"Этот дополнительный клатч демонстрирует желание держать Гарри рядом. Хотя в последнее время это выглядит как жест владения или восхваления собственностью, как "Он мой". Это говорит о том, что он ее приоритет, но это также позволяет провести небольшой чувственный ритуал, если кончики ее пальцев касаются его голой руки", — рассказала специалист.

"Власный" жест также был продемонстрирован на ESPY Awards в июле, когда пара позировала с бывшей теннисисткой Сереной Уильямс. Когда Гарри берет на себя лидерство в таких событиях, как Invictus Games, Меган, кажется, демонстрирует другой подход к своему физическому контакту с супругом.

Она часто будет держать его за руку, а не за руки. Джеймс сказала: "Рука Меган на его бицепсе демонстрирует одобрение его мужества и силы".

Хотя Меган позволяет своему супругу управлять, нежное прикосновение все равно позволяет ей "оставаться частью двойного действия", добавила Джеймс.

 

Принц Гарри и Меган Маркл на публике
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Гарри основал Игры Непокоренных для раненых ветеранов и продолжает активно участвовать. Меган регулярно присоединялась к супругу на спортивные мероприятия с момента ее первого публичного появления с Гарри в 2017 году. Меган использует обе свои руки, чтобы держать одну из рук Гарри.

Джеймс говорит, что это "самая сильная форма связи рук", придающая им вид "романтической пары".

Джеймс сравнила ситуацию с бывшим королем Эдуардом VIII и Уоллисом Симпсоном, которые также покинули Великобританию после того, как Эдвард отрекся от престола.

Использование Меган прикосновений для общения с супругом, кроме желания близости, также может быть проявлением "физического влечения или более материнского типа собственности", сказала Джеймс.

 

Принц Гарри и Меган Маркл любят прикосновения
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Герцогиня иногда кладет руку на бедро или колено Гарри, когда они вместе, в частности, на церемонии вручения наград ESPY в начале этого года.

Пара сияла, сидя вместе, и Меган, одетая в длинное белое платье, положила руку на колено Гарри, что можно было расценить как "интимный" жест.

По словам Джеймс, прикосновение к колену или бедру Гарри "подает" принцу "сигнал собственности", тогда как рука на его ноге или бедре "является чувственным жестом".

Другой возможный материнский жест, который показывает Меган, является когда она кладет руку на спину Гарри.

Этот тактильный коммуникативный прием можно было увидеть в 2018 году на балконе Букингемского дворца, после того как пара недавно поженилась. Меган положила руку на спину Гарри — то, что Джеймс сказала, можно было расценить как успокаивающее прикосновение.

Напомним, принца Гарри спутали с братом. А раньше мы писали, что сотрудница Меган Маркл рассказала об их работе.

принц Гарри Меган Маркл брак семья королевская семья

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