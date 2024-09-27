Ексспівробітниця Меган Маркл розповіла про характер герцогині

Меган Маркл. Фото: Reuters

Мандана Даяні, яка народилася в Ірані, але виросла в США, працювала президентом Archewell протягом 18 місяців до грудня 2022 року. Підприємець є лише одним із кількох колишніх співробітників Archewell, які публічно підтримали пару після того, як Меган назвали "герцогинею Важкою".

Про це пише Daily Mail.

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Мандана, яка кілька разів з'являлася в документальному серіалі Netflix про пару, пояснила, як "доброта, наставництво та підтримка", які вона отримала від герцога та герцогині, "відбуваються тихо за зачиненими дверима".

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Доброта принца Гаррі та Меган Маркл відбувається за зачиненими дверима", — стверджує колишня бос Archewell, розповідаючи про "неймовірні" щотижневі обіди, які герцогиня влаштовувала в їхньому будинку в Монтесіто.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Згадуючи про найщасливіші моменти, коли вона була в цій ролі, вона сказала: "Деякі з моїх улюблених спогадів були під час наших щотижневих зустрічей у їхньому домі в Монтесіто, де Меган завжди подавала неймовірні обіди, закуски та її найновіші чудові страви".

Мандана також сказала, що "ніколи не забуде", як герцогиня Сассекська сиділа на підлозі своєї кухні, телефонуючи сенаторам, коли вона годувала Лілібет, якій на той момент було лише п’ять місяців.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Меган подзвонила до сенаторів-республіканців. Сьюзен Коллінз із штату Мен і Шеллі Мур Капіто із Західної Вірджинії обидві сказали, що були шоковані тим, що герцогиня зателефонувала раптом, і зазначили, що вона навіть використовувала свій королівський титул, щоб лобіювати справу для оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.

Колишній президент Archewell також розповіла, що поїхала в Увалде, штат Техас, з Меган після того, як 19 дітей і двоє вчителів були вбиті під час масової стрілянини в школі. Активістка сказала, що Меган годи проводила з родинами жертв і ходила по кімнаті "один за одним", де "обіймалася і плакала разом з ними".

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Мандана докладно розповідає про те, як Меган готується до участі в урочистому заході, перш ніж вона покине Archewell.

Активістка розповіла: "Я зайшла до їхньої кімнати і побачила, що Меган закінчувала робити макіяж і відпарювала комбінезон. Ми всі ковтнувши шампанського, а Меган танцювала під свій улюблений список старих пісень".

Хоча Мандана не уточнила, що це за подія, Меган одягла білий комбінезон, щоб відвідати гала-церемонію Роберта Ф. Кеннеді Ripple of Hope Award у Нью-Йорку в грудні 2022 року — того самого місяця, коли Мандана пішла у відставку.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Протягом 18 місяців перебування в Archewell, Мандана сказала, що вона була "в захваті" від скромності принца Гаррі".

Більше того, колишній президент Archewell каже, що вона все ще підтримує зв’язок зі своїми колишніми роботодавцями та нещодавно розмовляла з герцогинею, щоб спланувати обід.

Вона додала: "Це добрі, порядні, турботливі люди, яких я з гордістю називаю своїми друзями".

Нагадаємо, принца Гаррі сплутали з принцом Вільямом. А раніше ми писали, що принц Гаррі поїхав у відрядження без Меган Маркл.