Стало відомо, чому принц Гаррі насправді вирушив світський тур без дружини

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Рішення принца Гаррі самотужки вилетіти до Нью-Йорка, щоб зустрітися з членами королівської сім’ї та знаменитостями перед самостійною поїздкою до Великої Британії, свідчить про те, що він сповнений рішучості "відкрити" нові можливості та "самостверджуватися" після 40 років.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі знову поїде до Великої Британії без дружини

Герцог Сассекський перебував у Монтесіто вісім дня та поїхав на каліфорнійський захід, організований Кевіном Костнером, без своєї американської дружини. Відвідав вечерю, організовану Всесвітньою організацією охорони здоров’я, тепло привітавши королеву Бельгії Матильду після прибуття.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня він також підтримуватиме благодійні організації та підприємства, які займаються домашніми тваринами, зокрема African Parks, The HALO Trust, The Diana Award та Travalyst. І полетить до Лондона для свого щорічного візиту, щоб підтримати WellChild на їхній церемонії нагородження, знову без дружини.

Кажуть, що цього місяця він запланував вихідні лише для друзів, щоб відзначити своє 40-річчя.

Біограф Філ Дампір, сказав: "Гаррі іноді відчуває себе запасною частиною, і він часто виглядає незадоволеним, коли буває з Меган на заходах у Каліфорнії. Я думаю, що він досяг точки, коли хоче для себе більшого. Йому виповнилося 40, і він, мабуть, запитує себе, що чекає в майбутньому. Я думаю, що він відчайдушно прагне знайти якийсь новий сенс свого життя, і це, здається, передбачає подальше самостійне відділення. У нього кілька днів у Нью-Йорку, а потім він прямує до Лондона на подію WellChild, у якій він брав участь роками. Він явно хоче знайти якісь заходи, в яких він може взяти участь і дати своєму життю певну мету. Меган не хоче повертатися в цю країну, тому йому доведеться летіти самостійно".

Повідомляється, що Гаррі спілкувався з кількома своїми старими друзями перед своїм візитом до Великої Британії.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Я впевнений, що йому не вистачає друзів, з якими він міг би піти випити пива і по-справжньому розслабитися. Чим більше він займатиметься справами сам і створюватиме нові проекти, тим більша ймовірність, що він зможе вилікувати себе та, зрештою, деякі розбіжності зі своєю сім’єю, але це буде довгий шлях", — сказав Дампір.

Королівський експерт і журналіст-розслідувач Том Бауер сказав, що наступного тижня від’їзд Гаррі показує, що він намагається "заявити про себе" самостійно.

"Це не просто повторювані сольні виходи Гаррі, що свідчить про зміну його стилю життя та стратегії самоствердження — не в останню чергу в Британії", — говорить експерт.

Нагадаємо, принца Гаррі переплутали з принцом Вільямом. А раніше стало відомо, коли принца Гаррі кликали справжніми іменами.