Стало відомо, за яких особливих обставин принца Гаррі кликали його справжнім ім'ям

Принц Гаррі. Фото: Reuters

У грудні 1984 року архієпископ Кентерберійський охрестив його принцом Генрі Чарльзом Альбертом Давидом. Але принц Чарльз і принцеса Діана дуже рано дали зрозуміти, що їх новонароджений син буде відомий як Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі відомий витівками

Одного разу він розповів, що його називали лише Генрі, коли він був "дуже, дуже неслухняним". І, як виявилося, це було досить часто. Гаррі, якому виповнилося 40 років, часто шокував поведінкою.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Колишній поліцейський охоронець Кен Уорф згадав, як регулярно чув, як Діана сварила Гаррі словами: "Генрі, ні!". Його витівки були настільки частими, що няня назвала його "Гаррі-камікадзе".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

У віці восьми років Гаррі закрився в туалеті в поїзді, а потім проігнорував благання матері відкрити двері. Прес-секретар сказав незабаром після народження Гаррі: "Його, звичайно, охрестять Генрі, але потім він буде Гаррі. Існують багатовікові традиції. Батьки дотримуються дуже давньої королівської практики".

Генріхом називали вісьмох англійських королів, останнім був тиранічний король Генріх VIII.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Найближчим іншим родичем принца на ім'я Генрі був його двоюрідний дядько, герцог Глостерський, який помер у 1974 році.

Перед народженням Гаррі букмекерські контори повідомляли, що фаворитами на нове королівське ім’я були Джордж з коефіцієнтом 6-4, а за ним йшов Філіп з коефіцієнтом 5-2.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

За словами його біографа Марка Сондерса, Гаррі нібито сподобалася історія про короля Генріха II, який наказав убити Томаса Бекета в Кентерберійському соборі.

Йому також сподобалася бурхлива промова на полі битви у п’єсі Вільяма Шекспіра "Генріх V", яка закінчувалася словами "Плач: "Боже за Гаррі! Англія та Святий Георгій!".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

У міру дорослішання неслухняність Гаррі переросла в більш серйозні випадки, наприклад, коли він зізнався, що курив марихуану у віці 16 років, і в результаті батько наказав йому відвідати клініку для реабілітації наркоманів.

У 2005 році Гаррі пішов на костюмовану вечірку в костюмі нациста. У 2012 році Гаррі був сфотографований за грою в "стрип-більярд" у своєму готельному номері в Лас-Вегасі з групою оголених жінок. Зображення облетіли світ і викликали питання щодо дій його охорони.

Нагадаємо, розповіли, як Меган Маркл спілкується зі своїми підлеглими. А раніше стало відомо, що принц Гаррі отримав від своєї прабабусі щедру суму.