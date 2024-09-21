Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, за яких особливих обставин принца Гаррі кликали його справжнім ім'ям arrow

Стало відомо, за яких особливих обставин принца Гаррі кликали його справжнім ім'ям

21 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, за яких особливих обставин принца Гаррі кликали його справжнім ім'ям
Принц Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

У грудні 1984 року архієпископ Кентерберійський охрестив його принцом Генрі Чарльзом Альбертом Давидом. Але принц Чарльз і принцеса Діана дуже рано дали зрозуміти, що їх новонароджений син буде відомий як Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Гаррі відомий витівками

Одного разу він розповів, що його називали лише Генрі, коли він був "дуже, дуже неслухняним". І, як виявилося, це було досить часто. Гаррі, якому виповнилося 40 років, часто шокував поведінкою.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Колишній поліцейський охоронець Кен Уорф згадав, як регулярно чув, як Діана сварила Гаррі словами: "Генрі, ні!". Його витівки були настільки частими, що няня назвала його "Гаррі-камікадзе".

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

У віці восьми років Гаррі закрився в туалеті в поїзді, а потім проігнорував благання матері відкрити двері. Прес-секретар сказав незабаром після народження Гаррі: "Його, звичайно, охрестять Генрі, але потім він буде Гаррі. Існують багатовікові традиції. Батьки дотримуються дуже давньої королівської практики".

Генріхом називали вісьмох англійських королів, останнім був тиранічний король Генріх VIII.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Найближчим іншим родичем принца на ім'я Генрі був його двоюрідний дядько, герцог Глостерський, який помер у 1974 році.

Перед народженням Гаррі букмекерські контори повідомляли, що фаворитами на нове королівське ім’я були Джордж з коефіцієнтом 6-4, а за ним йшов Філіп з коефіцієнтом 5-2.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

За словами його біографа Марка Сондерса, Гаррі нібито сподобалася історія про короля Генріха II, який наказав убити Томаса Бекета в Кентерберійському соборі.

Йому також сподобалася бурхлива промова на полі битви у п’єсі Вільяма Шекспіра "Генріх V", яка закінчувалася словами "Плач: "Боже за Гаррі! Англія та Святий Георгій!".

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

У міру дорослішання неслухняність Гаррі переросла в більш серйозні випадки, наприклад, коли він зізнався, що курив марихуану у віці 16 років, і в результаті батько наказав йому відвідати клініку для реабілітації наркоманів.

У 2005 році Гаррі пішов на костюмовану вечірку в костюмі нациста. У 2012 році Гаррі був сфотографований за грою в "стрип-більярд" у своєму готельному номері в Лас-Вегасі з групою оголених жінок. Зображення облетіли світ і викликали питання щодо дій його охорони.

Нагадаємо, розповіли, як Меган Маркл спілкується зі своїми підлеглими. А раніше стало відомо, що принц Гаррі отримав від своєї прабабусі щедру суму. 

принц Гаррі принцеса Діана король Чарльз ІІІ королівська родина закордонні зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

07:24 Росіяни вдарили ракетою по житловому кварталу у Кривому Розі — є жертви

07:21 Підприємець допомагав ухилянтам оформлятись по системі "Шлях" — чому його тільки оштрафували

07:03 Стало відомо, що означає коли тенісний м'ячик підвішують в гаражі

07:01 Блокування рахунків — ПриватБанк пояснив, кому і як необхідно оновити дані

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:40 Росіяни виступають за виведення військ з України — результати незалежного соцопитування

06:30 В Україні активно ростуть ціни на ячмінь — скільки коштують зернові у вересні

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

06:15 Опалювальний сезон близько — як львів'яни готуються до холодів та чого бояться

06:15 В Україні продовжують зростати ціни на автогаз — яка сьогодні вартість пального на АЗС

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації