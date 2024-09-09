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Принц Гаррі отримає від своєї прабабусі щедрий подарунок

9 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Гаррі отримає від своєї прабабусі щедрий подарунок
Принц Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Гаррі отримає 8 мільйонів фунтів стерлінгів, коли йому виповниться 40 років, після того, як 30 років тому королева-мати виділила одноразову суму для своїх правнуків. У 1994 році королевою Єлизаветою, королевою-матір’ю, коли принцу Гаррі було лише десять років, був заснований траст із 19 мільйонами фунтів стерлінгів, які були розподілені між усіма її онуками.

Про це пише Daily Mail.

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Брати отримали перший платіж у свій 21-й день народження, а другий — у свій 40-й день народження, причому джерела в палаці стверджують, що принц Гарі отримає грошей більше, ніж Вільям. Колишній помічник монаршої особи сказав: "Тоді був створений цільовий фонд. Це був спосіб, за допомогою якого Королева-мати могла відкладати гроші, коли її правнуки підростуть, і спосіб передати частину своїх грошей ефективно для оподаткування".

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Коли їм виповнилося 21, кожен брат отримав 6 мільйонів фунтів стерлінгів, а коли їм виповниться 40, сума збільшиться до 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Гаррі буде 40 наступного тижня, 15 вересня.

Принц Вільям і принц Гаррі отримають гроші разом із двоюрідними братом і сестрою: принцесою Зарою та Пітером Філіпсами, і доньками герцога Йоркського Беатріс і Євгенією, а також дітьми принцеси Маргарет, віконтом Лінлі та леді Сарою Чатто.

Фонд нібито був створений, щоб допомогти королеві-матері сплатити податок на спадщину за її дуже щедрий подарунок своїм правнукам. У квітні стало відомо, що принц Гаррі вже заробив 22 мільйони фунтів стерлінгів на своїй книзі Spare, після того як вона стала найшвидше продаваною нон-фікшн книгою у Великій Британії після публікації Penguin Random House у січні 2023 року.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Гаррі використовував цю книгу, щоб висунути різні претензії щодо своєї родини, зокрема те, що Вільям назвав Меган "важкою" та "грубою", і що Чарльз відмовився дозволити Меган приєднатися до Гаррі в Шотландії, коли покійна королева помирала.

У 2023 році королівський письменник Том Бауер заявив, що Меган була "здивована і розчарована", коли зрозуміла, що у Гаррі "дуже мало грошей" — статок брата принца Вільяма приблизно 35 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, подруга, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитинку від чоловіка. А раніше стало відомо, як почуваєтья хворий на рак король.

принц Гаррі королева Єлизавета принц Вільям королівська родина

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