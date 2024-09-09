Принц Гаррі отримає від своєї прабабусі щедрий подарунок
Принц Гаррі отримає 8 мільйонів фунтів стерлінгів, коли йому виповниться 40 років, після того, як 30 років тому королева-мати виділила одноразову суму для своїх правнуків. У 1994 році королевою Єлизаветою, королевою-матір’ю, коли принцу Гаррі було лише десять років, був заснований траст із 19 мільйонами фунтів стерлінгів, які були розподілені між усіма її онуками.
Про це пише Daily Mail.
Принц Гаррі отримає гроші у спадок
Брати отримали перший платіж у свій 21-й день народження, а другий — у свій 40-й день народження, причому джерела в палаці стверджують, що принц Гарі отримає грошей більше, ніж Вільям. Колишній помічник монаршої особи сказав: "Тоді був створений цільовий фонд. Це був спосіб, за допомогою якого Королева-мати могла відкладати гроші, коли її правнуки підростуть, і спосіб передати частину своїх грошей ефективно для оподаткування".
Коли їм виповнилося 21, кожен брат отримав 6 мільйонів фунтів стерлінгів, а коли їм виповниться 40, сума збільшиться до 8 мільйонів фунтів стерлінгів. Гаррі буде 40 наступного тижня, 15 вересня.
Принц Вільям і принц Гаррі отримають гроші разом із двоюрідними братом і сестрою: принцесою Зарою та Пітером Філіпсами, і доньками герцога Йоркського Беатріс і Євгенією, а також дітьми принцеси Маргарет, віконтом Лінлі та леді Сарою Чатто.
Фонд нібито був створений, щоб допомогти королеві-матері сплатити податок на спадщину за її дуже щедрий подарунок своїм правнукам. У квітні стало відомо, що принц Гаррі вже заробив 22 мільйони фунтів стерлінгів на своїй книзі Spare, після того як вона стала найшвидше продаваною нон-фікшн книгою у Великій Британії після публікації Penguin Random House у січні 2023 року.
Гаррі використовував цю книгу, щоб висунути різні претензії щодо своєї родини, зокрема те, що Вільям назвав Меган "важкою" та "грубою", і що Чарльз відмовився дозволити Меган приєднатися до Гаррі в Шотландії, коли покійна королева помирала.
У 2023 році королівський письменник Том Бауер заявив, що Меган була "здивована і розчарована", коли зрозуміла, що у Гаррі "дуже мало грошей" — статок брата принца Вільяма приблизно 35 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, подруга, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитинку від чоловіка. А раніше стало відомо, як почуваєтья хворий на рак король.
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