Джерела з оточення хворого на рак короля Великої Британії розповіли, чи має успіх лікування

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королівське джерело повідомило, що стан здоров’я короля Великої Британії розвивається в "дуже позитивному" напрямку після того, як йому діагностували рак на початку цього року. 75-річний король Чарльз готується відзначити другу річницю свого вступу на престол.

Про це пише Daily Mail.

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Чарльз пережив важкий другий рік правління, коли він і його невістка, принцеса Уельська, проходили лікування від раку. Але джерело повідомило, що король Чарльз впорався з минулим роком з "рішучістю бути настільки публічним, наскільки це можливо", щоб запевнити націю у своїх можливостях. Король і королева готуються до важливого туру до Австралії та Самоа восени — їхньої першої великої закордонної поїздки після того, як було оголошено про рак Чарльза.

Король Чарльз. Фото: Reuters

"Здоров'я має залишатися пріоритетом номер один, хоча й рухається в дуже позитивному напрямку", — сказало джерело.

Цього тижня Камілла розповіла про лікування короля, коли вона відкрила новий онкологічний центр у Баті, запевнивши, що його стан "дуже добрий".

Цього року король був підтриманий королевою Каміллою.

"Її природна теплота, стійкість і почуття гумору, як я впевнений, вам скаже будь-який пацієнт, це чудова річ", — сказало джерело.

Король провів близько трьох місяців поза публічними обов’язками, коли в січні у нього діагностували рак після лікування збільшеної простати.

Потім він повернувся до роботи у квітні, відвідавши онкологічний центр у Лондоні, де зустрівся з іншими пацієнтами.

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