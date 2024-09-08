Источники из окружения больного раком короля Великобритании рассказали, имеет ли успех лечение

Король Чарльз. Фото: Reuters

Королевский источник сообщил, что состояние здоровья короля Великобритании развивается в "очень положительном" направлении после того, как ему был диагностирован рак в начале этого года. 75-летний король Чарльз готовится отметить вторую годовщину вступления на престол.

Об этом пишет Daily Mail.

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Чарльз пережил тяжелый второй год правления, когда он и его невестка, принцесса Уэльская, проходили лечение от рака. Но источник сообщил, что король Чарльз справился с прошлым годом с "решительностью быть настолько публичным, насколько это позволительно", чтобы заверить нацию в своих возможностях. Король и королева готовятся к важному туру в Австралию и Самоа осенью — их первую большую зарубежную поездку после того, как было объявлено о раке Чарльза.

Король Чарльз. Фото: Reuters

"Здоровье должно оставаться приоритетом номер один, хоть и двигается в очень положительном направлении", — сказал источник.

На этой неделе Камилла рассказала о лечении короля, когда она открыла новый онкологический центр в Бате, заверив, что его состояние "очень хорошее".

В этом году король был поддержан королевой Камиллой.

"Ее естественная теплота, стойкость и чувство юмора, как я уверен, вам скажет любой пациент, это отличная вещь", — сказал источник.

Король провел около трех месяцев без публичных обязанностей, когда в январе у него диагностировали рак после лечения увеличенной простаты.

Затем он вернулся к работе в апреле, посетив онкологический центр в Лондоне, где встретился с другими пациентами.

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