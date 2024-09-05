Принц Гаррі обрав неочікуване місце зупинки під час нещодавніх відвідин Великої Британії

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі відвідав дім Олторп — батьківщину та місце останнього спочинку його покійної матері принцеси Діани — під час своєї поїздки до Великої Британії минулого тижня. Герцог Сассекський залишився зі своїм дядьком Чарльзом Спенсером у маєтку після того, як поїхав на похорони шурина Діани, лорда Роберта Феллоуза.

Про це пише Daily Mail.

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Гаррі несподівано з'явився на меморіальній службі в Снеттішемі, Норфолк, а потім поїхав до маєтку Олторп у Нортгемптонширі. На похороні також був присутній принц Вільям, але свідки стверджували, що брати, які розлучилися, трималися на відстані й сиділи окремо в задній частині церкви Святої Марії.

Принц Гаррі відвідав Велику Британію. Фото: Reuters

Один член конгрегації сказав: "Більшість людей були вражені приходом Гаррі. Він був у чудовій формі — і можна сказати, що він був дуже радий усіх бачити, він був дуже радий, що приїхав".

Служба минулого четверга відбулася за два дні до 27-ї річниці смерті Діани в суботу. Її останній спочинок облаштували на острові на Овальному озері в Олторпі.

Герцог залишався близьким до сім’ї Діани — і її брат Чарльз, 9-й граф Спенсер, також відвідав службу в травні з нагоди десятої річниці Ігор Нескорених Гаррі в соборі Святого Павла в Лондоні, коли жоден старший член королівської сім’ї не був присутній.

Олторп — маєток площею 13 000 акрів, де виросли Ерл Спенсер і Діана разом зі своїми двома сестрами — є надзвичайно хвилюючим місцем для Гаррі.

Він розповів у своїх мемуарах Spare у січні минулого року, що його дружина Меган Маркл стала на коліна та поклала свої долоні на могилу Діани в маєтку в 2017 році та попросила його покійну матір "розуміння та допомоги на шляху".

Нагадаємо, королівський експерт писав, чи примиряться брати Гаррі та Вільям. А раніше ми писали, що принц Гаррі за довгий час зустрівся з принцом Вільямом.