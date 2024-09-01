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Біль та зрада — королівський експерт розповів, чи помиряться колись принци Гаррі та Вільям

1 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Біль та зрада — королівський експерт розповів, чи помиряться колись принци Гаррі та Вільям
Принц Вільям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

"Примирення може ніколи не відбутися" між братами принцами Вільямом і Гаррі. Про це сказав королівський експерт, стверджуючи, що майбутній король, ймовірно, "постраждав" через "зради та нападки брата".

Про це пише Daily Mail.

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Майкл Коул, колишній королівський кореспондент Бі-Бі-Сі, сказав, що хоча вчора брати відвідали панахиду за своїм дядьком лордом Феллоузом, схоже, що між ними "не було возз’єднання". Хоча він сам не був на присутній, Коул зазначив, що брати "сиділи окремо" і "не дивилися один на одного" під час служби. Він також стверджував, що "атмосфера" між братами була досить "холодна".

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

"Якби принц Гаррі уявив, що це все може почати розморожувати кригу між ними, він був би дуже розчарований. Принц Вільям не дивився на нього, не кажучи вже про те, щоб помітити його присутність", — говорить експерт.

Вікарій, який проводив службу, підтвердив, що брати окремо залишили церкву Святої Марії 14-го століття в Снеттішамі, Норфолк. Вікарій також сказав, що не пам’ятає, щоб Гаррі та Вільям розмовляли один з одним на прийомі після служби, але сказав, що з ними спілкувалося "багато членів родини та друзів".

Коул сказав, що вчорашня взаємодія між Гаррі та Вільямом "була не просто мінімальною, вона була непомітною".

"Це не була щаслива зустріч двох братів, які хлопчиками були близькими. Це не було возз'єднання. Вони сиділи окремо і не дивилися один на одного. Дивлячись, як нині йдуть справи, примирення може ніколи не відбутися, таку біль відчуває принц Вільям через зради свого брата та вбивчі коментарі в інтерв’ю, телевізійний серіал і його книгу "Spare", найбільш продавану "автобіографію" будь-коли опубліковану", — переконаний експерт.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Преподобний Тенсі сказав: "На виході вони обоє подякували за службу, а я подякував їм за те, що вони прийшли. На прийомі після цього панувала дуже невимушена та сердечна атмосфера. Я не пам’ятаю, щоб вони розмовляли один з одним, але з ними розмовляло багато членів родини та друзів. Для лорда Феллоуза було б дуже важливо мати їх обох на службі. Він дуже любив їх обох".

Нагадаємо, друзі принца Гаррі розповіли, що засмутило його під час туру Колумбією. А раніше стало відомо, що виставили на продаж відому квартиру, в якій жила Меган Маркл

принц Гаррі принц Вільям Нью-Йорк королівська родина

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