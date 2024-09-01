Боль и предательство — королевский эксперт рассказал, помирятся ли когда-нибудь принцы Гарри и Уильям

Боль и обида — королевский эксперт рассказал, помирятся ли когда-нибудь принцы Гарри и Уильям
"Примирение может никогда не состояться" между братьями принцами Уильямом и Гарри. Об этом сказал королевский эксперт, утверждая, что будущий король, вероятно, "пострадал" из-за "измены и нападок брата".
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри нанес обиду брату
Майкл Коул, бывший королевский корреспондент Би-Би-Си, сказал, что хотя братья посетили панихиду по своему дяде лорду Феллоузом, похоже, что между ними "не было воссоединения". Хотя он сам не присутствовал, Коул отметил, что "они сидели отдельно" и "не смотрела друг на друга" во время службы. Он также утверждал, что "атмосфера" между братьями была достаточно "холодной".
"Если бы принц Гарри вообразил, что это все может начать размораживать лед между ними, он был бы очень разочарован. Принц Уильям не смотрел на него, не говоря уже о том, чтобы заметить его присутствие", — говорит эксперт.
Проводивший службу викарий подтвердил, что братья отдельно покинули церковь Святой Марии 14-го века в Снеттишаме, Норфолк. Викарий также сказал, что не помнит, чтобы Гарри и Уильям разговаривали друг с другом на приеме после службы, но сказал, что с ними общались "многие члены семьи и друзей".
Коул сказал, что вчерашнее взаимодействие между Гарри и Уильямом "было не просто минимальным, оно было незаметным".
"Это не была счастливая встреча двух братьев, которые мальчиками были близкими. Это не было воссоединение. Они сидели раздельно и не смотрели друг на друга. Глядя, как сейчас обстоят дела, примирение может никогда не состояться, такую боль испытывает принц Уильям из-за предательства своего брата и убийственных комментариев в интервью, книги "Spare", наиболее продаваемую "автобиографию" когда-либо опубликованную", — убежден эксперт.
Преподобный Тэнси сказал: "На выходе они оба поблагодарили за службу, а я поблагодарил их за то, что они пришли. На приеме после этого царила очень непринужденная и сердечная атмосфера. Я не помню, чтобы они разговаривали друг с другом, но с ими говорило много членов семьи и друзей. Для лорда Феллоуза было бы очень важно их присутствие на службе. Он очень любил их обоих".
Напомним, друзья принца Гарри рассказали, что огорчило его во время тура по Колумбии. А ранее стало известно, что выставили на продажу известную квартиру, в которой жила Меган Маркл.
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