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Боль и обида — королевский эксперт рассказал, помирятся ли когда-нибудь принцы Гарри и Уильям

1 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Боль и предательство — королевский эксперт рассказал, помирятся ли когда-нибудь принцы Гарри и Уильям
Принц Уильям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

"Примирение может никогда не состояться" между братьями принцами Уильямом и Гарри. Об этом сказал королевский эксперт, утверждая, что будущий король, вероятно, "пострадал" из-за "измены и нападок брата".

Об этом пишет Daily Mail.

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Майкл Коул, бывший королевский корреспондент Би-Би-Си, сказал, что хотя братья посетили панихиду по своему дяде лорду Феллоузом, похоже, что между ними "не было воссоединения". Хотя он сам не присутствовал, Коул отметил, что "они сидели отдельно" и "не смотрела друг на друга" во время службы. Он также утверждал, что "атмосфера" между братьями была достаточно "холодной".

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

"Если бы принц Гарри вообразил, что это все может начать размораживать лед между ними, он был бы очень разочарован. Принц Уильям не смотрел на него, не говоря уже о том, чтобы заметить его присутствие", — говорит эксперт.

Проводивший службу викарий подтвердил, что братья отдельно покинули церковь Святой Марии 14-го века в Снеттишаме, Норфолк. Викарий также сказал, что не помнит, чтобы Гарри и Уильям разговаривали друг с другом на приеме после службы, но сказал, что с ними общались "многие члены семьи и друзей".

Коул сказал, что вчерашнее взаимодействие между Гарри и Уильямом "было не просто минимальным, оно было незаметным".

"Это не была счастливая встреча двух братьев, которые мальчиками были близкими. Это не было воссоединение. Они сидели раздельно и не смотрели друг на друга. Глядя, как сейчас обстоят дела, примирение может никогда не состояться, такую боль испытывает принц Уильям из-за предательства своего брата и убийственных комментариев в интервью, книги "Spare", наиболее продаваемую "автобиографию" когда-либо опубликованную", — убежден эксперт.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Преподобный Тэнси сказал: "На выходе они оба поблагодарили за службу, а я поблагодарил их за то, что они пришли. На приеме после этого царила очень непринужденная и сердечная атмосфера. Я не помню, чтобы они разговаривали друг с другом, но с ими говорило много членов семьи и друзей. Для лорда Феллоуза было бы очень важно их присутствие на службе. Он очень любил их обоих".

Напомним, друзья принца Гарри рассказали, что огорчило его во время тура по Колумбии. А ранее стало известно, что выставили на продажу известную квартиру, в которой жила Меган Маркл.

принц Гарри принц Уильям Нью-Йорк королевская семья

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