Друзі принца Гаррі розповіли, що його засмутило під час гучного туру в Колумбію

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Цього тижня принц Гаррі здавався сповненим радості, коли танцював під час свого туру Колумбією з дружиною Меган Маркл. Захоплююча поїздка герцога і герцогині Сассекських завершилася в Калі, але друзі принца переконані, все не так райдужно, яким вважає суспільство.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі сумує за Великою Британією

За словами одного з друзів Гаррі, герцог приховує гнів і розчарування, оскільки він волів би бути в Великій Британії зі своїми друзями та родиною. Розмовляючи з The Times, друг сказав, що один із небагатьох, хто отримує від нього "дивні повідомлення у WhatsApp", додавши: "Він злий". Все пішло не так, як він хотів.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Я думаю, що він відчайдушно сумує за перебуванням у Великій Британії і хоче, щоб ним більше захоплювалися. Кожен, хто його знає, відчуває, що він воліє бути на вершині популярності тут, коли всі його люблять, як люблять Вільяма та Кейт", — говорить джерело.

Тим часом інсайдер, який знає Гаррі з підліткових років, стверджує, що герцог, безсумнівно, сумує за своїм колишнім життям, коли проводив час у пабі та насолодою англійською сільською місцевістю з друзями — як повідомлялося, він може не отримати запрошення на коронацію свого брата Вільяма.

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

"Він опинився ізольованим від своєї сім’ї та більшості своїх старих товаришів, у середовищі, де ваші дружні стосунки не схожі на ті, які ви зав’язали в молодості. Він любив проводити вечірки в пабі та тусуватися за містом з друзями", — розповів інсайдер.

Говорячи про успіх туру, містер королівський експерт Річард Фіцвільямс підкреслив протиріччя між тим, щоб раніше принц Гаррі сказав, що Велика Британія є "надто небезпечною", щоб відвідати її, але відвідав Колумбію.

"Проблема полягає у думці про те, що Велика Британія є "надто небезпечною" для відвідування, але це не стосується Колумбії, яка відома своїм високим рівнем злочинності. Це абсурд, той факт, що Гаррі бере участь у боротьбі з Міністерством внутрішніх справ щодо безпеки, не змінює того факту, що він, як повідомляється, віддав перевагу готелю перед Букінгемським палацом, коли востаннє був у Великій Британії. Це не має сенсу", — розповів Фіцвільямс.

Під час своєї подорожі Гаррі та Меган відтворили пам’ятне фото з туру Вільяма та Кейт по Карибському морю, коли грали на барабанах у музичній школі в портовому місті Картахена.

Нагадаємо, квартиру, в якій Меган Маркл підкорила серце принца Гаррі, продають за мільйон.