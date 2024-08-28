Друзья принца Гарри рассказали, что его огорчило во время громкого тура в Колумбию.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

На этой неделе принц Гарри казался исполненным радости, когда танцевал во время своего тура в Колумбию с супругой Меган Маркл. Увлекательная поездка герцога и герцогини Сассекских завершилась в Кали, но друзья принца убеждены, все не так радужно, как считает общество.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри скучает по Великобритании

По словам одного из друзей Гарри, герцог скрывает гнев и разочарование, поскольку он предпочел бы быть в Великобритании со своими друзьями и семьей. Разговаривая с The Times, друг сказал, что один из немногих, кто получает от него "странные сообщения в WhatsApp", добавив: "Он злой". Все пошло не так, как хотел.

Принц Гарри. Фото: Reuters

"Я думаю, что он отчаянно скучает по пребыванию в Великобритании и хочет, чтобы им больше восхищались. Каждый, кто его знает, чувствует, что он предпочитает быть на вершине популярности здесь, когда все его любят, как любят Уильяма и Кейт", — говорит источник.

Тем временем инсайдер, знающий Гарри с подростковых лет, утверждает, что герцог, несомненно, скучает по своей прежней жизни, когда проводил время в пабе и наслажденной английской сельской местностью с друзьями — как сообщалось, он может не получить приглашение на коронацию своего брата Уильяма.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

"Он оказался изолированным от своей семьи и большинства своих старых товарищей, в среде, где ваши дружеские отношения не похожи на те, которые вы завязали в молодости. Он любил проводить вечеринки в пабе и тусоваться за городом с друзьями", — рассказал инсайдер.

Говоря об успехе тура, королевский эксперт Ричард Фицвильямс подчеркнул противоречие между тем, что ранее принц Гарри сказал, что Великобритания "слишком опасна", чтобы посетить ее, но в тоже время поехал в Колумбию.

"Проблема заключается в мнении о том, что Великобритания является "слишком опасной" для посещения, но это не касается Колумбии, которая известна своим высоким уровнем преступности. Это абсурд, тот факт, что Гарри принимает участие в борьбе с Министерством внутренних дел относительно безопасности, не меняет того факта, что он, как сообщается, предпочел гостиницу Букингемскому дворцу, когда последний раз был в Великобритании. Это не имеет смысла", — рассказал Фицвильямс.

Во время своего путешествия Гарри и Меган воспроизвели памятную фотографию из тура Уильяма и Кейт по Карибскому морю, когда играли на барабанах в музыкальной школе в портовом городе Картахена.

Напомним, квартиру, в которой Меган Маркл покорила сердце принца Гарри, продают за миллион.