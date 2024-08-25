Гаррі чи Вільям — у мережі підрахували, кому з принців більше донатять на добрі справи

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Королівський фонд, заснований спільно принцами Вільямом і Гаррі ще в 2009 році, але очолюваний лише Вільямом і Кейт Міддлтон з 2019 року, отримав дохід у 8 мільйонів фунтів стерлінгів, згідно зі звітами, опублікованими цього тижня Комісією з питань благодійності. Це вже другий подібний результат для Вільяма та Кетрін, перший — 22,5 мільйона фунтів стерлінгів, зібраних у 2023 році The Earthshot Prize.

Про це пише Daily Mail.

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Не менше 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів доходу фонду надійшло від пожертвувань, у тому числі 1,7 мільйона фунтів стерлінгів від американських прихильників. Це затьмарює пожертвування Фонду Арчевеллів герцога та герцогині Сассекських, хоча вони живуть у Каліфорнії. Відповідно до останніх опублікованих звітів, пожертвування фонду Гаррі та Меган впали з 10,3 мільйона фунтів стерлінгів до менш ніж 1,6 мільйона фунтів стерлінгів.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Хоча принц Гаррі і Меган Маркл залишили Королівський фонд у 2019 році, він все ще отримує від цього вигоду завдяки своїй половині частки доходу, який фонд отримує від Меморіального фонду Діани, принцеси Уельської.

Минулого року ця частка склала 7073 фунти стерлінгів і була направлена ​​Фондом до Sentebale, благодійної організації Гаррі для африканських сиріт.

Нагадаємо, турне принца Гаррі у одну з найнебезпечніших країн обернулося на скандал. А раніше ми писали про табу Кейт Міддлтон.