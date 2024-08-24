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Турне Меган Маркл та принца Гаррі в одну з найнебезпечніших країн обернулося скандалом

24 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Турне Меган Маркл та принца Гаррі в одну з найнебезпечніших країн обернулося скандалом
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

За даними ЗМІ, безпека чотириденного туру Гаррі та Меган коштувала восьми мільярдів песо (1,5 мільйона фунтів стерлінгів). 375 000 фунтів стерлінгів на день коштували 3000 поліцейських і солдатів, а також вертольоти, собаки-шукачі, підрозділи знешкодження бомб і постійний охоронець, озброєний балістичним портфелем, куленепробивним щитом на випадок снайперської атаки.

Про це пише Daily Mail.

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Їх запросила до південноамериканської країни, яка, за даними Міністерства закордонних справ і розвитку, частково є забороненою зоною, політик Франсіа Маркес, яка пережила принаймні два замахи на своє життя. Але витрати на безпеку для країни, яка стикається з величезними соціально-економічними проблемами — третина живе за межею бідності — розлютили багатьох, у тому числі керівника служби безпеки міста Калі, де пара закінчила свою подорож у неділю.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Під звітом про витрати на безпеку Андрес Ескобар сказав: "Мільярди, які можна було б використати для розширення дитячих їдалень, виплати зарплати матерям у громаді, початкового капіталу для афро-спільнот або адаптації спортивних майданчиків".

Чиновник звинуватив Маркес у "витрачанні державних грошей на своє марнославство", додавши, що "податки витрачалися на багатих білих людей на фото та соціальні мережі".

У минулому її звинувачували в тому, що вона "користувалася гелікоптерами, як таксі", хоча вона наполягає, що це через її особисту безпеку.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Ескобар додав: "Країна заплатила майже два мільйони доларів США за безпеку цієї поїздки, і є багато, багато колумбійців, які голодують і не закривають елементарних потреб. Вони вклали ці гроші, тому що віце-президент хотів зустрітися з двома відомими громадськими діячами та відкинути проблеми, які ми тут маємо через корумпований уряд. Ми перебуваємо в економічній кризі, і на візит Гаррі та Меган було витрачено вісім мільярдів песо, були використані колумбійські військові літаки та гелікоптери, і гроші можна було б витратити краще. Перед тим, як нинішній уряд прийшов до влади, вони агітували, що вони будуть економити гроші і не витрачати їх, але вони зробили якраз протилежне в рамках цього візиту".

Він також назвав причину запрошення Маркес Гаррі та Меган і сказав: "Віце-президент запросив їх сюди, тому що вона побачила їх на Netflix, ви можете в це повірити? Як смішно, я не можу повірити, що вона це сказала. Ця країна могла б використати гроші, щоб інвестувати в нашу власну інфраструктуру, ми в поганому стані, і гроші витрачаються на це".

 

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

У той час як інший радник у столиці Богота також розкритикував поїздку під дописом у соціальни мережа​​х.

Під час візиту подружжя також відвідали міста Картахена та Богота, а також зупинилися в селі Сан-Базіліо-де-Паленке, заснованому звільненими африканськими рабами майже 300 років тому.

Теми туру включали насильство в Інтернеті, кіберзалякування, здоров’я в епоху цифрових технологій і розширення прав і можливостей жінок.

Нагадаємо, Меган Маркл приміряла сукню ща 100 тисяч гривень. Стало відомо, що від принца Гаррі та його дружини пішов важливий помічник.

принц Гаррі Меган Маркл Колумбія королівська родина

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