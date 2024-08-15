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Вистачило лише на три місяці — від Меган Маркл та принца Гаррі пішов їхній головний помічник

15 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Вистачило лише на три місяці — від Меган Маркл та принца Гаррі пішов їхній головний помічник
Принц Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

У 2024 році герцог Сассекський принц Гаррі призначив нову людину на посаду начальника своєї команди, але він звільнився. Джош Кеттлер, призначений начальником штабу, щоб "провести Гаррі через наступний етап його життя", не пропрацював і трьох місяців на тлі численних інтриг навколо Сассексів.

Про це пише Daily Mail.

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Очікувалося, що Кеттлер супроводжуватиме подружжя у турі Колумбією, який стартує цього тижня і вже був розкритикований королівськими експертами за свою небезпеку. У травні Кеттлер приєднався до Гаррі під час його візиту до Лондона, щоб відсвяткувати десяту річницю "Ігор нескорених" — спортивного заходу, організованого принцом для поранених та хворих військовослужбовців. Пізніше того ж місяця Кеттлер став ключовою фігурою у триденному турі герцога та герцогині Сассекських Нігерією.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Інсайдери переконують, що фахівець пішов за власним бажанням. Близькі до королівської пари стверджують, що досвідчений співробітник отримав роботу лише на "пробній основі", що Кеттерінг був найнятий лише на випробувальній основі, рішення розстатися було взаємним, і обидві сторони дійшли згоди.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Таким чином, загальна кількість звільнень серед персоналу подружжя Сассекських з моменту їхнього весілля в 2018 році становила не менше 18 осіб. Один із колишніх співробітників палацу розповів, що Гаррі та Меган було вкрай важко знайти людину в команду.

"Можливо, найбільш показовим є те, що за весь час, доки я там працював, я не чув хоч від одного нинішнього чи колишнього співробітника, що він знову погодився б на цю роботу, якби йому надалася така можливість. Це не ті співробітники, яких просто знайшли на вулиці. Багато хто з них — люди, які раніше досягли успіху, працюючи на вимогливих босів у компаніях", — говорить один з колишніх співробітників пари.

Кеттлер раніше працював у престижній компанії Cognixion, яка виробляє медичне обладнання.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі не поїдуть на королівський відпочинок. А раніше ми писали, яку річ Меган Маркл зробила своїм стильним козирем.

принц Гаррі Меган Маркл звільнення королівська родина

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