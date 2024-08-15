Хватило всего на три месяца — от Меган Маркл и принца Гарри ушел их главный помощник

Принц Гарри. Фото: Reuters

В 2024 году герцог Сассекский принц Гарри назначил нового человека на должность начальника своей команды, но он уволился. Джош Кеттлер, назначенный начальником штаба, чтобы "провести Гарри через следующий этап его жизни", не проработал и трех месяцев на фоне многочисленных интриг вокруг Сассексов.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ожидалось, что Кеттлер будет сопровождать супругов в туре по Колумбии, который стартует на этой неделе и уже был раскритикован королевскими экспертами за свою опасность. В мае Кэттлер присоединился к Гарри во время его визита в Лондон, чтобы отпраздновать десятую годовщину "Игор непокоренных" — спортивного мероприятия, организованного принцем для раненых и больных военнослужащих. Позднее в том же месяце Кеттлер стал ключевой фигурой в трехдневном туре герцога и герцогини Сассекских в Нигерии.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Инсайдеры убеждают, что специалист ушел по собственному желанию. Близкие к королевской паре утверждают, что опытный сотрудник получил работу только на "пробной основе", а решение расстаться было взаимным, и обе стороны пришли к согласию.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Таким образом, общее количество увольнений среди персонала супругов Сассекских с момента их свадьбы в 2018 году составило не менее 18 человек. Один из бывших сотрудников дворца рассказал, что Гарри и Меган было очень тяжело найти человека в команду.

"Возможно, наиболее показательно то, что за все время, пока я там работал, я не слышал хоть от одного нынешнего или бывшего сотрудника, что он снова согласился бы на эту работу, если бы ему предоставилась такая возможность. Это не те сотрудники, которых просто нашли на улице. Многие из них — люди, которые раньше добились успеха, работая на требовательных боссов в компаниях", — говорит один из бывших сотрудников пары.

Кеттлер ранее работал в престижной компании Cognixion, производящей медицинское оборудование.

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