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Турне Меган Маркл и принца Гарри в одну из самых опасных стран обернулись скандалом

24 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Турне Меган Маркл и принца Гарри в одну из самых опасных стран обернулись скандалом
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

По данным СМИ, безопасность четырехдневного тура Гарри и Меган обошлась в восемь миллиардов песо (1,5 миллиона фунтов стерлингов). 375 000 фунтов стерлингов в день стоили 3000 полицейских и солдат, а также вертолеты, собаки-искатели, подразделения обезвреживания бомб и постоянный охранник, вооруженный баллистическим портфелем, пуленепробиваемым щитом на случай снайперской атаки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Их пригласила в южноамериканскую страну, которая, по данным Министерства иностранных дел и развития, частично является запретной зоной, политик Франсиа Маркес, которая пережила по крайней мере два покушения на свою жизнь. Но расходы на безопасность для страны, которая сталкивается с огромными социально-экономическими проблемами — треть живет за чертой бедности — разозлили многих, в том числе руководителя службы безопасности города Кали, где пара закончила свое путешествие в воскресенье.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Под отчетом о расходах на безопасность Андрес Эскобар сказал: "Миллиарды, которые можно было бы использовать для расширения детских столовых, выплаты зарплаты матерям в общине, начального капитала для афро-сообществ или адаптации спортивных площадок".

Чиновник обвинил Маркес в "расходе государственных денег на свое тщеславие", добавив, что "налоги тратились на богатых белых людей на фото и социальные сети".

В прошлом ее обвиняли в том, что она "пользовалась вертолетами, как такси", хотя она настаивает, что это из-за ее личной безопасности.

 

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Эскобар добавил: "Страна заплатила почти два миллиона долларов США за безопасность этой поездки, и есть много, много колумбийцев, голодающих и не закрывающих элементарные потребности. Они вложили эти деньги, потому что вице-президент хотел встретиться с двумя известными общественными деятелями и отвергнуть проблемы, которые мы имеем из-за коррумпированного правительства. Мы находимся в экономическом кризисе, и на визит Гарри и Меган было потрачено восемь миллиардов песо, были использованы колумбийские военные самолеты и вертолеты, и деньги можно было бы потратить лучше. Перед тем, как нынешнее правительство пришло к власти, они агитировали, что они будут экономить деньги и не тратить их, но сделали как раз противоположное в рамках этого визита".

Он также назвал причину приглашения Маркес Гарри и Меган и сказал: "Вице-президент пригласил их сюда, потому что она увидела их на Netflix, вы можете в это поверить? Как смешно, я не могу поверить, что она это сказала. Эта страна могла бы использовать деньги, чтобы инвестировать в нашу собственную инфраструктуру, мы в плохом состоянии, и деньги тратятся на это".

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

В то время как другой советник в столице Богота также раскритиковал поездку под постом в социальных сетях.

Во время визита супруги также посетили города Картахена и Богота, а также остановились в деревне Сан-Базилио-де-Паленке, основанном освобожденными африканскими рабами почти 300 лет назад.

Темы тура включали насилие в Интернете, киберугрозы, здоровье в эпоху цифровых технологий и расширение прав и возможностей женщин.

Напомним, Меган Маркл примеряла платье за 100 тысяч гривен. Стало известно, что от принца Гарри и его супруги ушел важный помощник.

принц Гарри Меган Маркл Колумбия королевская семья

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