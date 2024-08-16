Меган Маркл у сукні за сто тисяч гривень завітала у одну з найнебезпечніших країн

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Меган Маркл виглядала елегантно, одягнувши барвисту сукню з принтом. Вони з принцом Гаррі спостерігали за народними танцюристами в перший день їхнього колумбійського туру.

Про це пише Daily Mail.

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Герцогиня Сассекська, яка живе з герцогом та двома дітьми, п’ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет, у їхньому будинку Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів, приєдналася до свого чоловіка для чотириденного візиту до південноамериканської країни. Меган виглядала стильно у барвистій максі-сукні від Йоганни Ортіс, яка має колумбійську спадщину. Герцогиня вибрала бордову сукню Navajo Weaver Metallic Tweed Maxi Dress за більш ніж сто тисяч гривень.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекська Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Вона вразила своїм образом з розрізом на стегні та стильним вирізом посередині. Вона вибрала намисто Cartier "juste un clou" вартістю 12 800 доларів, яке вона носила багато разів раніше.

Колумбія — це країна високого ризику, про що заявило Управління закордонних справ Співдружності та розвитку.

Маркл та її чоловік тримали маршрут у суворій таємниці, оскільки деякі частини країни варто уникати через триваючі внутрішні конфлікти. Міста, які вони планують відвідати — Богота, Калі і Картахена — вважаються відносно безпечними.

Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А раніше Меган Маркл розкритикувала відома журналістка.