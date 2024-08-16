Меган Маркл у сукні за сто тисяч гривень завітала у одну з найнебезпечніших країн
Меган Маркл виглядала елегантно, одягнувши барвисту сукню з принтом. Вони з принцом Гаррі спостерігали за народними танцюристами в перший день їхнього колумбійського туру.
Про це пише Daily Mail.
Принц Гаррі з дружиною вирушив до Колумбії
Герцогиня Сассекська, яка живе з герцогом та двома дітьми, п’ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет, у їхньому будинку Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів, приєдналася до свого чоловіка для чотириденного візиту до південноамериканської країни. Меган виглядала стильно у барвистій максі-сукні від Йоганни Ортіс, яка має колумбійську спадщину. Герцогиня вибрала бордову сукню Navajo Weaver Metallic Tweed Maxi Dress за більш ніж сто тисяч гривень.
Вона вразила своїм образом з розрізом на стегні та стильним вирізом посередині. Вона вибрала намисто Cartier "juste un clou" вартістю 12 800 доларів, яке вона носила багато разів раніше.
Колумбія — це країна високого ризику, про що заявило Управління закордонних справ Співдружності та розвитку.
Маркл та її чоловік тримали маршрут у суворій таємниці, оскільки деякі частини країни варто уникати через триваючі внутрішні конфлікти. Міста, які вони планують відвідати — Богота, Калі і Картахена — вважаються відносно безпечними.
Нагадаємо, від принца Гаррі та Меган Маркл пішов помічник. А раніше Меган Маркл розкритикувала відома журналістка.
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