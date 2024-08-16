Меган Маркл в платье за сто тысяч гривен посетила одну из самых опасных стран

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Меган Маркл выглядела элегантно, надев красочное платье с принтом. Они с принцем Гарри наблюдали за танцорами в первый день их колумбийского тура.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцогиня Сассекская, живущая с герцогом и двумя детьми, пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет, в их доме Монтесито стоимостью 14 миллионов долларов, присоединилась к супругу для четырехдневного визита в южноамериканскую страну. Меган выглядела стильно в красочном макси-платье от Иоганны Ортис, имеющей колумбийские корни. Герцогиня выбрала бордовое платье Navajo Weaver Metallic Tweed Maxi Dress за более чем сто тысяч гривен.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Маркл поразила стильны образом с разрезом на бедре и стильным вырезом посередине и выбрала ожерелье Cartier "juste un clou" стоимостью 12 800 долларов, которое она носила много раз раньше.

Колумбия — это страна высокого риска, о чем заявило Управление иностранных дел Содружества и развития.

Маркл и его супруг держали маршрут в строжайшей тайне, поскольку визит в некоторые части страны следует избегать из-за продолжающихся внутренних конфликтов. Города, которые они планируют посетить — Богота, Кали и Картахена — считаются относительно безопасными.

Напомним, от принца Гарри и Меган Маркл ушел помощник. А раньше Меган Маркл подвергла критике известная журналистка.