Стали відомі найбільші табу у житті Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Кейт Міддлтон має чимало заборон у житті. Серед табу: селфі, робота, а також певне вбрання.

Про це пише РБК-Україна.

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Кейт Міддлтон не може лягти спати раніше за короля

Членам королівської сім'ї заборонено позувати та робити селфі. Дозволено лише рукостискання та привітання. Автографи роздавати теж заборонено, тому що підпис членів королівської сім'ї можуть підробити та використати з шахрайською метою.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Згідно з королівськими правилами, Міддлтон дозволено підписувати лише документи, раніше схвалені королем. Причина цього правила — запобігти підробці підпису. Кейт не може дозволити собі лягти спати тоді, коли вона захоче. Це буде вважатися ознакою поганого тону та недостатнього виховання. Колишній особистий секретар покійної королеви Єлизавети II сер Вільям Хезелтін зазначив, що "ніхто не вважав привильним лягати спати раніше за королеву".

У палаці існує негласне правило: під час обіду або іншого прийому їжі, як тільки король перестав трапезувати, інші члени сім'ї повинні також відставити тарілки, навіть якщо вони не встигли доїсти свої страви.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцесі Уельській не можна їсти мідії, устриці та інші молюски, тому що через неправильне зберігання вони можуть стати отруйними.

Титулованим батькам подорожувати разом із дітьми в одному літаку, щоб у разі катастрофи не перервати лінію престолонаслідування.

Кейт не рекомендується знімати пальто та інший верхній одяг, перебуваючи на загальному огляді. Протокол зобов'язує герцогиню носити закриті та суворі вбрання не надто яскравих відтінків. Королева наполягала: представниця монаршої родини має бути уособленням скромності. Тому надто відкриті фасони, короткі спідниці та глибоке декольте суворо під забороною.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Макіяж представниці монаршої сім'ї має бути максимально природним і не помітним.

Також заборонені будь-які експерименти з манікюром: жодних екстремально довгих нігтів, химерних дизайнів, неонових та яскравих відтінків. Руки Кейт повинні бути доглянутими, але з манікюром у нюдових та максимально приглушених відтінках.

У Кейт та принца Вільяма є офіційна сторінка в Instagram, проте це, скоріше, робочий аккаунт, де вони розповідають про їхню діяльність. Мати власні сторінки представникам королівської сім'ї не можна через те, що може статися витік особистої інформації.

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принцеса Уельська має диплом і освіту — вона вивчала історію мистецтв, працювати на "звичайній" роботі їй заборонено. Вона може займатися соціально значущою діяльністю: відвідувати відкриття державних об'єктів, представляти країну на міжнародних заходах, брати участь у освітніх проектах. Кейт також має хобі — фотографію. Але вона не може отримувати від цього будь-який прибуток, зарплату або гонорари, тому що є членом королівської сім'ї.

Згідно з королівським протоколом, членам сім'ї монархів заборонено публічно демонструвати свої політичні погляди. Вони мають зберігати нейтральність. Принцесі заборонено ходити на вибори та підтримувати будь-якого з кандидатів. Це необхідно для того, щоб не похитнути політичну обстановку у Британії.

Кейт та Вільям слідує протоколу і не виставляє свої почуття на загальний огляд. Кейт категорично заборонено це робити на самоті. Міддлтон зобов'язана залишати палац лише у супроводі охоронців - так свідчать правила безпеки.

Принц Вільям. Фото: Reuters

Багато років тому покійна Єлизавета ІІ заборонила родичам грати у цю легендарну гру. Справа в тому, що одного разу принц Ендрю зізнався, що невинна стратегія породжує в них неабиякий азарт: "Ми не можемо грати в "Монополію", тому що в процесі стаємо жорстокими".

Нагадаємо, принц Гаррі потрапив у скандал. А також стало відомо, чи привітала королівська родина Меган Маркл з днем народження.