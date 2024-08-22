Стали известны величайшие табу в жизни Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Кейт Миддлтон имеет множество запретов в жизни. Среди табу: селфи, работа, а также определенные наряды.

Об этом пишет РБК-Украина.

Читайте также:

Кейт Миддлтон не может лечь спать раньше короля

Членам королевской семьи запрещено позировать и делать селфи. Разрешено только рукопожатие и приветствие. Автографы раздавать тоже запрещено, потому что подпись членов королевской семьи могут подработать и использовать в мошеннических целях.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Согласно королевским правилам, Миддлтон разрешено подписывать только документы, ранее одобренные королем. Причина этого правила — предотвратить подделку подписи. Кейт не может позволить себе лечь спать, когда она захочет. Это будет считаться признаком дурного тона и недостаточного воспитания. Бывший личный секретарь покойной королевы Елизаветы II сэр Уильям Хезелтин отметил, что "никто не считал привильным ложиться спать раньше королевы".

Во дворце существует негласное правило: во время обеда или другого приема пищи, как только король перестал трапезничать, другие члены семьи должны также отставить тарелки, даже если они не успели доесть свои блюда.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцессе Уэльской нельзя есть мидии, устрицы и другие моллюски, потому что из-за неправильного хранения они могут стать ядовитыми.

Титулованным родителям путешествовать вместе с детьми в одном самолете, чтобы в случае крушения не прервать линию престолонаследия.

Кейт не рекомендуется снимать пальто и другую верхнюю одежду, находясь на общем обзоре. Протокол обязывает герцогиню носить закрытые и строгие наряды не слишком ярких оттенков. Королева настаивала: представительница монаршей семьи должна быть олицетворением скромности. Поэтому слишком открытые фасоны, короткие юбки и глубокое декольте строго под запретом.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Макияж представительницы монаршей семьи должен быть максимально естественным и незаметным.

Также запрещены какие-либо эксперименты с маникюром: никаких экстремально длинных ногтей, причудливых дизайнов, неоновых и ярких оттенков. Руки Кейт должны быть ухоженными, но с маникюром в отчаянных и максимально приглушенных оттенках.

У Кейт и принца Уильяма есть официальная страница в Instagram, однако это, скорее, рабочий аккаунт, где они рассказывают об их деятельности. Иметь собственные страницы представителям королевской семьи нельзя из-за того, что может произойти утечка личной информации.

Принц Уильям. Фото: Reuters

У принцессы Уэльской есть диплом и образование — она изучала историю искусств, работать на "обычной" работе ей запрещено. Она может заниматься социально значимой деятельностью: посещать открытие государственных объектов, представлять страну на международных мероприятиях, участвовать в образовательных проектах. У Кейт также есть хобби — фотография. Но она не может получать от этого какую-либо прибыль, зарплату или гонорары, потому что является членом королевской семьи.

Согласно королевскому протоколу, членам семьи монархов запрещено публично демонстрировать свои политические взгляды. Они должны сохранять нейтральность. Принцессе запрещено ходить на выборы и поддерживать любого кандидата. Это необходимо, чтобы не поколебать политическую обстановку в Британии.

Кейт и Уильям следует протоколу и не выставляет свои чувства на всеобщее обозрение. Кейт категорически запрещено это делать в одиночестве. Миддлтон обязана покидать дворец только в сопровождении охранников – так свидетельствуют правила безопасности.

Принц Уильям. Фото: Reuters

Много лет тому назад покойная Елизавета II запретила родственникам играть в эту легендарную игру. Дело в том, что однажды принц Эндрю признался, что безобидная стратегия порождает в них незаурядный азарт: "Мы не можем играть в "Монополию", потому что в процессе становимся жестокими" .

Напомним, принц Гарри попал в скандал. А также стало известно, поздравила ли королевская семья Меган Маркл с днем рождения.