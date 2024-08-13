Хвора Кейт Міддлтон та неголений принц Вільям звернулись до шанувальників

Кейт Міддлтон та принц Вільям. Фото: Reuters.

Принц Вільям із принцесою Уельською Кейт Міддлтон звернувся до спортсменів, які змагалася на Літніх Олімпійських Іграх-2024. Велика Британія опинилася на сьомому місці у загальному медальному заліку.

Ролик за участю королівської родини опублікували у мережі.

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Щоб привітати спортсменів, відомі британські знаменитості записали спеціальний відеозвернення. Несподівано для всіх у ролику з'явилися Кейт Міддлтон та принц Вільям. Вони висловили гордість за команду Великої Британії та відзначили неймовірну самовіддачу та волю до перемоги кожного спортсмена.

Відеоролик опублікували напередодні закриття Олімпійських Ігор. У ньому принц Вільям вперше задовгий час з'явився з бородою. Кейт Міддлтон, яка проходить курс хіміотерапії, виглядала чудово.

У короткому ролику Кейт сказала: "Від усіх нас, хто дивиться Олімпіаду вдома, вітання команді Великої Британії".

Принц Уельський, одягнений в офіційний синій топ Team GB, потім коротко додав: "Чудова робота, командо Великої Британії, ви стали для нас натхненням".

Нагадаємо, королівська родина не привітала Меган Маркл з днем народження. А раніше ми писали, що принц Гаррі потрапив у скандал з нагородою на честь американського військового.