Больная Кейт Миддлтон и небритый принц Уильям обратились к поклонникам

Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Reuters.

Принц Уильям с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон обратился к спортсменам, которые соревновались на Летних Олимпийских Играх-2024. Великобритания оказалась на седьмом месте в общем медальном зачете.

Ролик с участием королевской семьи был опубликован в сети.

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Чтобы поздравить спортсменов, известные британские знаменитости записали специальное видеообращение. Неожиданно для всех в ролике появились Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они выразили гордость за команду Великобритании и отметили невероятную самоотдачу и волю победы каждого спортсмена.

Видеоролик был опубликован накануне закрытия Олимпийских Игр. В нем принц Уильям впервые задолгое время появился с бородой. Кейт Миддлтон, проходящая курс химиотерапии, выглядела великолепно.

В коротком ролике Кейт сказала: "От всех нас, кто смотрит Олимпиаду дома, поздравление команде Великобритании".

Принц Уэльский, одетый в официальный синий топ Team GB, затем коротко добавил: "Великолепная работа, команда Великобритании, вы стали для нас вдохновением".

Напомним, королевская семья не поздравила Меган Маркл с днем рождения. Раньше мы писали, что принц Гарри попал в скандал с наградой в честь американского военного.