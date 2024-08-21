Принц Вільям не хоче бачити принца Гаррі на найголовнішій події свого життя

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям не планує запрошувати молодшого брата Гаррі на свою коронацію, коли прийде час. Хоча раніше вони були близькі, вважається, що брати не спілкувалися майже два роки та "відчужені", про що розповів їхній близький друг, і додав, що ситуація вигляд має "жахливо сумний".

Про це пише Daily Mail.

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Друзі 42-річного принца Уельського повідомили, що Вільям не хоче, щоб 39-річний Гаррі був присутній на коронації. Джерело, близьке до Вільяма, розповіло: "Цього року він зосередився на своїй дружині, дітях і батькові. Його брат насправді не той, хто обговорюється".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

І у принцеси Уельської, і у короля на початку цього року діагностували рак. Гаррі та Меган нібито дізналися про діагноз Кейт одночасно з широкою громадськістю — коли вона оголосила про це світові у зворушливому відеозверненні, знятому в садах Віндзору.

Незважаючи на те, що вони живуть за 5000 миль у своєму особняку в Монтесіто за 14,65 мільйонів доларів, джерело, близьке до Гаррі та Меган, повідомило, що вони приватно зв’язалися з уельцями, щоб побажати їм добра, але контакт не був взаємним.

Як написано в його бестселері Spare, Гаррі почувається зневаженим членами королівської родини, включно з власним братом.

Брати не розмовляли після похорону своєї бабусі, королеви Єлизавети у вересні 2022 року.

Принц Гаррі та його дружина Меган наразі перебувають у чотириденному "королівському" турі Колумбією.