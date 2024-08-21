Принц Уильям не хочет видеть принца Гарри на самом главном событии своей жизни
Принц Уильям не планирует приглашать младшего брата Гарри на свою коронацию, когда придет время. Хотя раньше они были близки, считается, что братья не общались почти два года и "равнодушны", о чем рассказал их близкий друг, и добавил, что ситуация выглядит "ужасно грустной".
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри не может примириться с братом
Друзья 42-летнего принца Уэльского сообщили, что Уильям не хочет, чтобы 39-летний Гарри присутствовал на коронации. Источник, близкий к Уильяму, рассказал: "В этом году он сосредоточился на своей супруге, детях и отце. Его брат на самом деле не тот, кто обсуждается".
И у принцессы Уэльской, и у короля в начале этого года диагностировали рак. Гарри и Меган якобы узнали о диагнозе Кейт одновременно с широкой общественностью — когда она объявила об этом миру в трогательном видеообращении, снятом в садах Виндзора.
Несмотря на то, что они живут в 5000 милях в своем особняке в Монтесито за 14,65 миллионов долларов, источник, близкий к Гарри и Меган, сообщил, что они лично связались с уэльцами, чтобы пожелать им добра, но контакт не был взаимным.
Как написано в его бестселлере Spare, Гарри чувствует себя униженным членами королевской семьи, включая собственного брата.
Братья не разговаривали после похорон своей бабушки , королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.
Принц Гарри и его супруга Меган находятся в четырехдневном "королевском" туре по Колумбии.
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