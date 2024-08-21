Принц Уильям не хочет видеть принца Гарри на самом главном событии своей жизни

Принц Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям не планирует приглашать младшего брата Гарри на свою коронацию, когда придет время. Хотя раньше они были близки, считается, что братья не общались почти два года и "равнодушны", о чем рассказал их близкий друг, и добавил, что ситуация выглядит "ужасно грустной".

Об этом пишет Daily Mail.

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Друзья 42-летнего принца Уэльского сообщили, что Уильям не хочет, чтобы 39-летний Гарри присутствовал на коронации. Источник, близкий к Уильяму, рассказал: "В этом году он сосредоточился на своей супруге, детях и отце. Его брат на самом деле не тот, кто обсуждается".

Принц Гарри. Фото: Reuters

И у принцессы Уэльской, и у короля в начале этого года диагностировали рак. Гарри и Меган якобы узнали о диагнозе Кейт одновременно с широкой общественностью — когда она объявила об этом миру в трогательном видеообращении, снятом в садах Виндзора.

Несмотря на то, что они живут в 5000 милях в своем особняке в Монтесито за 14,65 миллионов долларов, источник, близкий к Гарри и Меган, сообщил, что они лично связались с уэльцами, чтобы пожелать им добра, но контакт не был взаимным.

Как написано в его бестселлере Spare, Гарри чувствует себя униженным членами королевской семьи, включая собственного брата.

Братья не разговаривали после похорон своей бабушки , королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.

Принц Гарри и его супруга Меган находятся в четырехдневном "королевском" туре по Колумбии.