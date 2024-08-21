Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Принц Уильям не хочет видеть принца Гарри на самом главном событии своей жизни arrow

Принц Уильям не хочет видеть принца Гарри на самом главном событии своей жизни

21 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Принц Уильям не хочет видеть принца Гарри на самом главном событии своей жизни
Принц Уильям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принц Уильям не планирует приглашать младшего брата Гарри на свою коронацию, когда придет время. Хотя раньше они были близки, считается, что братья не общались почти два года и "равнодушны", о чем рассказал их близкий друг, и добавил, что ситуация выглядит "ужасно грустной".

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Гарри не может примириться с братом

Друзья 42-летнего принца Уэльского сообщили, что Уильям не хочет, чтобы 39-летний Гарри присутствовал на коронации. Источник, близкий к Уильяму, рассказал: "В этом году он сосредоточился на своей супруге, детях и отце. Его брат на самом деле не тот, кто обсуждается".

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

И у принцессы Уэльской, и у короля в начале этого года диагностировали рак. Гарри и Меган якобы узнали о диагнозе Кейт одновременно с широкой общественностью — когда она объявила об этом миру в трогательном видеообращении, снятом в садах Виндзора.

Несмотря на то, что они живут в 5000 милях в своем особняке в Монтесито за 14,65 миллионов долларов, источник, близкий к Гарри и Меган, сообщил, что они лично связались с уэльцами, чтобы пожелать им добра, но контакт не был взаимным.

Как написано в его бестселлере Spare, Гарри чувствует себя униженным членами королевской семьи, включая собственного брата.

Братья не разговаривали после похорон своей бабушки , королевы Елизаветы в сентябре 2022 года.

Принц Гарри и его супруга Меган находятся в четырехдневном "королевском" туре по Колумбии.

принц Гарри принц Уильям король Чарльз ІІІ королевская семья

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

07:23 Очереди на границе Украины — где лучше спланировать поездку заранее из-за пробок

07:21 Суд во Львове отправил под домашний арест подозреваемых в поджоге четырех автомобилей

07:01 Закрытие всех счетов — почему ПриватБанк без объяснений блокирует деньги

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:39 Не только жара, но и дожди — прогноз погоды на сегодня от синоптиков

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

06:30 В Украине падают цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

06:30 Отсрочка для студента — в какой ТЦК подавать заявление

06:10 Сколько зарабатывают работающие пенсионеры в Украине — ответ ПФУ

06:04 Существует три категории мужчин до 25 лет, которых могут мобилизовать

06:03 Оккупированные села вблизи Новой Каховки стали непригодными для жизни

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

Text

13:08 Экологи предупредили об опасных последствиях масштабного пожара в Тернополе

Text

13:00 Немедленная поездка Зеленского в Днепр и странный приказ Путина — эфир День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фрис прокомментировал споры по поводу запрета УПЦ МП в Украине

Text

08:00 Возврат блекаутов по Украине и новый порядок отсрочки от мобилизации — эфир Ранок.LIVE

19 августа 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кинах заявил, что коррупция в условиях войны должна рассматриваться как мародерство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока