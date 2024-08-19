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Влада і кохання — експерт розповіла, що насправді відбувається між принцом Гаррі та Меган Маркл

19 серпня 2024 08:45
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Експерт розповіла про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Експерт з мови тіла сказав, що Меган Маркл "не може відірвати руки від принца Гаррі", коли вона кокетливо посміхається та "хапляє кожне його слово", щоб заспокоїти його та зробити його центром своєї уваги під час колумбійського туру. 43-річна герцогиня Сассекська виглядала як ніколи закоханою з 39-річним чоловіком, коли насолоджувалася своїм візитом до країни.

Про це пише Daily Mail.

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Меган клала свою голову на плече Гаррі, а він обіймав її та цілував у волосся. Але це був не єдиний момент прихильності між парою.

 

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

 

Меган Маркл та принц Гаррі у Колумбії
Меган Маркл та принц Гаррі у Колумбії. Фото: Reuters

 

На багатьох фотографіях показано, як закохана пара тримається за руки, а експерт з мови тіла Джуді Джеймс сказала, що ця дія була "знаком влади та прихильності" Меган до Гаррі.

Вона сказала: "Рука Меган на коліні Гаррі — це знак влади та прихильності, оскільки це говорить про те, що вона не може відірвати від нього руки. Це також буде сполучним сигналом схвалення та заспокоєння, якщо Гаррі сумніватиметься щодо візиту чи події, тому це "погладжування" говорить про те, що він має її любов і підтримку".

У відповідь Гаррі кладе одну руку на її руку, щоб показати, що цінує жест. Інший ключовий ритуал, те що вона не відриває від нього очей, вона кидає на Гаррі довгі, люблячі погляди або дражнить, кокетливо посміхається, піднімає брови або сміється, щоб показати, що він все ще в центрі її уваги та спонукати його розслабитися та посміятися самому.

"Стаючи разом, Меган склала руки м’яким елегантним жестом і поклала їх на серце, схиливши голову на плече Гаррі. Вона широко посміхається, але вираз очей м’який, ніби вона розмірковує про їхнє кохання в романтичний момент. І треба сказати, що Гаррі цілком долучається до цього, роблячи романтичні сигнали взаємними та рівномірними. Засунувши одну руку в кишеню джинсів, щоб створити мужній образ, він нахиляється, щоб поцілувати свою дружину в голову, при цьому скромно посміхається", — розповіла фахівець.

Меган і Гаррі, які живуть зі своїми двома дітьми, п’ятирічним принцом Арчі та трирічною принцесою Лілібет, у своєму будинку Монтесіто вартістю 14 мільйонів доларів, відвідали племінні танці в Національному центрі мистецтв Делії Сапати.

Герцогиня поспілкувалася з віце-президентом Франсіа Маркес. Вона мала стильний вигляд, вдягнувши барвисту максі-сукню від Йоганни Ортіс.

Нагадаємо, відома співачка зізналася, що ледь не зкрутила роман з принцом Гаррі.

принц Гаррі Меган Маркл відносини королівська родина

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