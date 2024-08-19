Эксперт рассказала об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Эксперт по языку тела сказала, что Меган Маркл "не может оторвать рук от принца Гарри", когда она кокетливо улыбается и "ловит каждое его слово", чтобы успокоить его и сделать его центром своего внимания во время колумбийского тура. 43-летняя герцогиня Сассекская выглядела как никогда влюбленной с 39-летним супругом, когда наслаждалась своим визитом в страну.

Об этом пишет Daily Mail.

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Меган клала голову на плечо Гарри, а он обнимал ее и целовал в волосы. Но это был не единственный момент привязанности между парой.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Меган Маркл и принц Гарри в Колумбии. Фото: Reuters

На многих фотографиях показано, как влюбленная пара держится за руки, а эксперт по языку тела Джуди Джеймс сказала, что это действие было "знаком власти и привязанности" Меган к Гарри.

Она сказала: "Рука Меган на колене Гарри — это знак власти и привязанности, поскольку это говорит о том, что она не может оторвать от него рук. "Поглаживание" говорит о том, что он имеет ее любовь и поддержку".

В ответ Гарри кладет одну руку на ее руку, чтобы показать, что ценит жест. Другой ключевой ритуал, то, что она не отрывает от него глаз, она бросает на Гарри длинные, любящие взгляды или дразня, кокетливо улыбается, поднимает брови или смеется, чтобы показать, что он все еще в центре ее внимания и побуждать его расслабиться и посмеяться самому.

"Стая вместе, Меган сложила руки мягким элегантным жестом и положила их на сердце, склонив голову на плечо Гарри. Она широко улыбается, но выражение глаз мягкое, будто она размышляет об их любви в романтический момент. И надо сказать, что Гарри целиком приобщается к этому, делая романтические сигналы взаимными и равномерными. Засунув одну руку в карман джинсов, чтобы создать мужественный образ, он наклоняется, чтобы поцеловать свою супругу в голову, при этом скромно улыбается", — рассказала специалист.

Меган и Гарри, живущие со своими двумя детьми, пятилетним принцем Арчи и трехлетней принцессой Лилибет, в своем доме Монтесито стоимостью 14 миллионов долларов, посетили племенные танцы в Национальном центре искусств Делии Сапаты.

Герцогиня пообщалась с вице-президентом Франсиом Маркесом. Она выглядела стильно, надев красочное макси-платье от Иоганны Ортис.

Напомним, известная певица призналась, что чуть не закрутила роман с принцем Гарри.