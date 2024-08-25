Гарри или Уильям — в сети подсчитали, кому из принцев больше доначат на добрые дела

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Королевский фонд, основанный совместно принцами Уильямом и Гарри еще в 2009 году, но возглавляемый только Уильямом и Кейт Миддлтон с 2019 года, получил доход в 8 миллионов фунтов стерлингов, согласно отчетам, опубликованным на этой неделе Комиссией по благотворительности. Это уже второй подобный результат для Уильяма и Кэтрин, первый — 22,5 миллиона фунтов стерлингов, собранных в 2023 году The Earthshot Prize.

Об этом пишет Daily Mail.

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Не менее 6,5 миллиона фунтов стерлингов дохода фонда поступило от пожертвований, в том числе 1,7 миллиона фунтов стерлингов от американских поклонников. Это отличается от пожертвований Фонда Арчевелов герцога и герцогини Сассекской, хотя они живут в Калифорнии. Согласно последним опубликованным отчетам, пожертвования фонда Гарри и Меган упали с 10,3 миллиона фунтов стерлингов до менее 1,6 миллиона фунтов стерлингов.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Хотя принц Гарри и Меган Маркл покинули Королевский фонд в 2019 году, он все еще извлекает от этого выгоду благодаря своей половине доли дохода, который фонд получает от Мемориального фонда Дианы, принцессы Уэльской.

В прошлом году эта доля составила 7073 фунта стерлингов и была направлена ​​Фондом в Sentebale, благотворительную организацию Гарри для африканских сирот.

Напомним, турне принца Гарри в одну из самых небезопасных стран обернулось скандалом. А раньше мы писали о табу Кейт Миддлтон.