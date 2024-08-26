Будинок Меган Маркл, в якому вона зустрічалася з принцом Гаррі, виставили на продаж

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Будинок у Торонто, де Меган Маркл жила, поки підкорювала серце принца Гаррі, вдруге виставили на ринок. До того, як вона стала герцогинею Сассекською, Меган щонайменше на два роки орендувала будинок із трьома спальнями в Торонто, де вона приймала члена королівської сім’ї під час їхніх стосунків на відстані.

Про це пише Daily Mail.

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Гаррі двічі на місяць їздив в Торонто, щоб відвідати Меган, коли вона знімалася у юредичному серіалі "Форсмажори". Тут також жили двоє улюблених собак Меган, Богарт і Гай, чия будка та ігрова зона для цуценят разом із пісочницею були розташовані надворі в саду, де вона влаштовувала літні барбекю для друзів.

Будинок, який орендувала Меган Маркл, коли полонила серце принца Гаррі. Фото: dailymail.co.uk

Будинок описується як "елегантна" нерухомість, яка залишила теплі спогади для принца Гаррі, була нещодавно відремонтована.

Раніше помешкання продали за 1,6 мільйона доларів у 2018 році, через рік після того, як Меган переїхала до Лондона. Зараз він продається за 1,9 мільйона доларів. Згідно з описом, вхідні двері пофарбовані в блакитний колір "Тіффані", а в будинку є дві ванні кімнати, натхненні спа-центром.

У комплекті з подвійним гаражем (і зарядним пристроєм Tesla) будинок знаходиться в місці, яке "люблять сім’ї, науковці та знаменитості" через його близькість до "чудових шкіл", п’яти супермаркетів і навіть ковзанку.

Нагадаємо, стали відомі табу Кейт Міддлтон. А раніше ми писали, що принц Вільям не запросить принца Гаррі на головну подію свого життя.