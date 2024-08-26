Дом Меган Маркл, в котором она встречалась с принцем Гарри, была выставлена на продажу.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Дом в Торонто, где Меган Маркл жила, пока покоряла сердце принца Гарри, вторично выставили на рынок. До того, как она стала герцогиней Сассекской, Меган по меньшей мере на два года арендовала дом с тремя спальнями в Торонто, где она принимала члена королевской семьи во время их отношений на расстоянии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарри дважды в месяц ездил в Торонто, чтобы посетить Меган, когда она снималась в юридическом сериале "Форс-мажоры". Здесь также жили две любимые собаки Меган, Богарт и Гай, чья будка и игровая зона для щенков вместе с песочницей были расположены на улице в саду, где она устраивала летние барбекю для друзей.

Дом, который арендовала Меган Маркл, когда пленила сердце принца Гарри. Фото: dailymail.co.uk

Дом описывается как "элегантная" недвижимость, оставившая теплые воспоминания для принца Гарри, котоая была недавно отремонтирована.

Ранее квартиру продали за 1,6 миллиона долларов в 2018 году, через год после того, как Меган переехала в Лондон. Сейчас он продается за 1,9 миллиона долларов. Согласно описанию, входная дверь окрашена в голубой цвет "Тиффани", а в доме есть две ванные комнаты, вдохновленные спа-центром.

В комплекте с двойным гаражом (и зарядным устройством Tesla) дом находится в месте, которое "любят семьи, ученые и знаменитости" из-за его близости к "прекрасным школам", пяти супермаркетам и даже катку.

Напомним, стали известны табу Кейт Миддлтон. Раньше мы писали, что принц Уильям не пригласит принца Гарри на главное событие своей жизни.