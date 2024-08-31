Незручний момент — принц Вільям вперше за довгий час зустрівся зі своїм братом

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принци Вільям і Гаррі були присутні на похороні 82-річного лорда Роберта Феллоуза, зятя їхньої матері, принцеси Діани, але трималися один від одного подалі. 39-річний Гаррі прилетів до Великої Британії на похорон, але сидів окремо від 42-річного брата Вільяма на церемонії прощання у церкві у Снеттішімі.

Про це пише Daily Mail.

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Близький друг сім'ї підтвердив, що обидва принци були на службі, але їх помітили лише наприкінці церемонії. Брати сиділи на задніх лавах далеко один від одного.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

"Я не знав, що вони там були. Вони приїхали дуже непомітно", — говорить інсайдер.

Один із місцевих жителів розповів виданню, що Гаррі та Вільям, які давно перебувають у напружених стосунках, знову не поговорили один з одним.

"Вільям і Гаррі були там обоє, але ми не бачили, щоб вони розмовляли: вони трималися на відстані", — розповів інсайдер.

Лорд Роберт Феллоуз — член сім'ї принців з боку матері. Він був одружений з сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, з 1978 року. З 1990 по 1999 рік Роберт обіймав посаду особистого секретаря королеви Єлизавети, ставши одним із найближчих її радників у складний період, що включає смерть принцеси Діани.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Відносини між братами зіпсувалися кілька років тому. Після переїзду до США разом із дружиною Меган Маркл Гаррі випустив мемуари "Запасний" і дав кілька гучних інтерв'ю, розповівши неприємні подробиці життя в королівській родині. Пізніше Гаррі кілька разів намагався налагодити стосунки з Вільямом та батьком, але поки що цього не сталося.

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