Незручний момент — принц Вільям вперше за довгий час зустрівся зі своїм братом
Принци Вільям і Гаррі були присутні на похороні 82-річного лорда Роберта Феллоуза, зятя їхньої матері, принцеси Діани, але трималися один від одного подалі. 39-річний Гаррі прилетів до Великої Британії на похорон, але сидів окремо від 42-річного брата Вільяма на церемонії прощання у церкві у Снеттішімі.
Про це пише Daily Mail.
Принц Вільям не заговорив з братом
Близький друг сім'ї підтвердив, що обидва принци були на службі, але їх помітили лише наприкінці церемонії. Брати сиділи на задніх лавах далеко один від одного.
"Я не знав, що вони там були. Вони приїхали дуже непомітно", — говорить інсайдер.
Один із місцевих жителів розповів виданню, що Гаррі та Вільям, які давно перебувають у напружених стосунках, знову не поговорили один з одним.
"Вільям і Гаррі були там обоє, але ми не бачили, щоб вони розмовляли: вони трималися на відстані", — розповів інсайдер.
Лорд Роберт Феллоуз — член сім'ї принців з боку матері. Він був одружений з сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, з 1978 року. З 1990 по 1999 рік Роберт обіймав посаду особистого секретаря королеви Єлизавети, ставши одним із найближчих її радників у складний період, що включає смерть принцеси Діани.
Відносини між братами зіпсувалися кілька років тому. Після переїзду до США разом із дружиною Меган Маркл Гаррі випустив мемуари "Запасний" і дав кілька гучних інтерв'ю, розповівши неприємні подробиці життя в королівській родині. Пізніше Гаррі кілька разів намагався налагодити стосунки з Вільямом та батьком, але поки що цього не сталося.
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