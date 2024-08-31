Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Незручний момент — принц Вільям вперше за довгий час зустрівся зі своїм братом arrow

Незручний момент — принц Вільям вперше за довгий час зустрівся зі своїм братом

31 серпня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Незручний момент — принц Вільям вперше за довгий час зустрівся зі своїм братом
Принц Вільям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принци Вільям і Гаррі були присутні на похороні 82-річного лорда Роберта Феллоуза, зятя їхньої матері, принцеси Діани, але трималися один від одного подалі. 39-річний Гаррі прилетів до Великої Британії на похорон, але сидів окремо від 42-річного брата Вільяма на церемонії прощання у церкві у Снеттішімі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Принц Вільям не заговорив з братом

Близький друг сім'ї підтвердив, що обидва принци були на службі, але їх помітили лише наприкінці церемонії. Брати сиділи на задніх лавах далеко один від одного.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: Reuters

 

"Я не знав, що вони там були. Вони приїхали дуже непомітно", — говорить інсайдер.

Один із місцевих жителів розповів виданню, що Гаррі та Вільям, які давно перебувають у напружених стосунках, знову не поговорили один з одним.

"Вільям і Гаррі були там обоє, але ми не бачили, щоб вони розмовляли: вони трималися на відстані", — розповів інсайдер.

Лорд Роберт Феллоуз — член сім'ї принців з боку матері. Він був одружений з сестрою принцеси Діани, леді Джейн Спенсер, з 1978 року. З 1990 по 1999 рік Роберт обіймав посаду особистого секретаря королеви Єлизавети, ставши одним із найближчих її радників у складний період, що включає смерть принцеси Діани.

 

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

 

Відносини між братами зіпсувалися кілька років тому. Після переїзду до США разом із дружиною Меган Маркл Гаррі випустив мемуари "Запасний" і дав кілька гучних інтерв'ю, розповівши неприємні подробиці життя в королівській родині. Пізніше Гаррі кілька разів намагався налагодити стосунки з Вільямом та батьком, але поки що цього не сталося.

Нагадаємо, підрахували, кому з принців більше донатять у благодійні фонди.

принц Гаррі принц Вільям похорон королівська родина

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:15 Представник Британії в ООН заявив, що міжнародне право дозволяє Україні обстрілювати РФ

08:03 Столтенберг зробив заяву стосовно законності проведення Курської операції ЗСУ

08:02 Ухилянта з Хмельниччини засудили до 4 років з конфіскацією — чому вирок був суворим

07:45 У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилась до 97 осіб

07:45 У Путіна стало більше ненависників серед росіян — подробиці нового соцопитування

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

07:30 Жінки-медикині мали оновити свої дані в ТЦК — на яку суму почнуть з вересня штрафувати порушниць

07:21 Житель Львова оформив близько пів сотні кредитів на співмешканця — як його покарав суд

07:20 У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" проїхався перший пробний поїзд

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП водіям доведеться затриматись

07:10 Інвалідність, отримана на війні, — яка компенсація має надаватися

08:15 Представник Британії в ООН заявив, що міжнародне право дозволяє Україні обстрілювати РФ

08:03 Столтенберг зробив заяву стосовно законності проведення Курської операції ЗСУ

08:02 Ухилянта з Хмельниччини засудили до 4 років з конфіскацією — чому вирок був суворим

07:45 У Харкові кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу збільшилась до 97 осіб

07:45 У Путіна стало більше ненависників серед росіян — подробиці нового соцопитування

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

07:30 Жінки-медикині мали оновити свої дані в ТЦК — на яку суму почнуть з вересня штрафувати порушниць

07:21 Житель Львова оформив близько пів сотні кредитів на співмешканця — як його покарав суд

07:20 У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" проїхався перший пробний поїзд

07:18 Черги на кордоні України — на яких КПП водіям доведеться затриматись

07:10 Інвалідність, отримана на війні, — яка компенсація має надаватися

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Text

12:54 Евакуація шахтарів — нардеп висловився про необхідність переселення працівників вугільних шахт

Text

12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

Text

12:08 Експерт з енергетики Попенко попередив, що Київ може лишитися без опалення взимку

Text

11:07 Нардеп заявив, що ветерани АТО хочуть воювати на своїх умовах, але їм відмовляють

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку