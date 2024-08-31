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Неудобный момент — принц Уильям впервые за долгое время встретился со своим братом

31 августа 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Неудобный момент – принц Уильям впервые за долгое время встретился со своим братом
Принц Уильям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Принцы Уильям и Гарри присутствовали на похоронах 82-летнего лорда Роберта Феллоуза, зятя их матери, принцессы Дианы, но держались друг от друга подальше. 39-летний Гарри прилетел в Великобританию на похороны, и сидел отдельно от 42-летнего брата Уильяма на церемонии прощания в церкви в Снеттишиме.

Об этом пишет Daily Mail.

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Близкий друг семьи подтвердил, что оба принца были на службе, но они были замечены только в конце церемонии. Братья сидели в задних рядах далеко друг от друга.

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

"Я не знал, что они там были. Они приехали очень незаметно", — говорит инсайдер.

Один из местных жителей рассказал изданию, что давно находящиеся в напряженных отношениях Гарри и Уильям снова не поговорили друг с другом.

"Уильям и Гарри были там оба, но мы не видели, чтобы они разговаривали: они держались на расстоянии", — рассказал инсайдер.

Лорд Роберт Феллоуз — член семьи принцев со стороны матери. Он был женат на сестре принцессы Дианы, леди Джейн Спенсер, с 1978 года. С 1990 по 1999 год Роберт занимал должность личного секретаря королевы Елизаветы, став одним из ближайших советников в сложный период, включающий смерть принцессы Дианы.

 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

 

Отношения между братьями испортились несколько лет назад. После переезда в США вместе с супругой Меган Маркл Гарри выпустил мемуары "Запасной" и дал несколько громких интервью, рассказав неприятные подробности жизни в королевской семье. Позже Гарри несколько раз пытался наладить отношения с Уильямом и отцом, но пока этого не произошло.

Напомним, подсчитали, кому из принцев больше донатят в благотворительные фонды.

принц Гарри принц Уильям похороны королевская семья

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