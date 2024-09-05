Принц Гарри выбрал неожиданное место остановки во время недавнего посещения Великобритании

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри посетил дом Олторп — родину и место последнего упокоения его покойной матери принцессы Дианы — во время своей поездки в Великобританию на прошлой неделе. Герцог Сассекский остался со своим дядей Чарльзом Спенсером в имении после того, как уехал на похороны шурина Дианы, лорда Роберта Феллоуза.

Об этом пишет Daily Mail.

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Гарри неожиданно появился на мемориальной службе в Снеттишеме, Норфолк, а затем отправился в имение Олторп в Нортгемптоншире. На похоронах также присутствовал принц Уильям, но свидетели утверждали, что враждуюшие братья держались на расстоянии и сидели отдельно в задней части церкви Святой Марии.

Принц Гарри посетил Великобританию. Фото: Reuters

Один член конгрегации сказал: "Большинство людей были поражены приходом Гарри. Он был в прекрасной форме — и можно сказать, что он был очень счастлив всех видеть, он был очень рад, что приехал".

Служба в минувший четверг состоялась за два дня до 27-й годовщины смерти Дианы. Ее последнее место упокоения находится на Овальном озере в Олторпе.

Герцог оставался близким к семье Дианы — и ее брат Чарльз, 9-й граф Спенсер, также посетил службу в мае по случаю десятой годовщины Игор Непокоренных Гарри в соборе Святого Павла в Лондоне, когда ни один старший член королевской семьи не присутствовал.

Олторп — имение площадью 13 000 акров, где выросли Эрл Спенсер и Диана вместе со своими двумя сестрами — чрезвычайно особенное место для Гарри.

Он рассказал в своих мемуарах Spare в январе прошлого года, что его супруга Меган Маркл опустилась на колени и положила свои ладони на могилу Дианы в имении в 2017 году и попросила его покойную мать "разумения и помощи на пути".

Напомним, королевский эксперт писал, примерятся ли братья Гарри и Уильям. А раньше мы писали, что принц Уильям за долгое время встретился с принцем Уильямом.