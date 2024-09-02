Стало відомо, кого з королівської родини Великої Британії піддані люблять найбільше

Королівська родина Великої Британії. Фото: Reuters

Нове опитування показало, що принц і принцеса Уельські залишаються найулюбленішими представниками королівської сім’ї Великої Британії, а опальні принц Ендрю та герцог і герцогиня Сассекські найменше сприймаються громадськістю. Молодший брат Вільяма Гаррі та його дружина Меган, здається, не користуються високою повагою британської громадськості: шістдесят відсотків висловили негативну думку про Гаррі та 63 відсотки щодо Меган.

Про це пише Daily Mail.

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Але Ендрю залишається найменш популярним з усіх членів королівської сім’ї: 87 відсотків британців сказали, що мають про нього негативну думку, і лише 5 відсотків сприймають його позитивно.

Рейтинг британських монархів. Фото: dailymail.co.uk

Три чверті британців сприймають Вільяма та Кейт позитивно.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Майбутній король є найбільш улюбленим: 75 відсотків учасників опитування висловили позитивне ставлення до нього. Він випередив Кейт на один пункт, 74 відсотки мали про неї позитивну думку. Лише троє з десяти британців, приблизно 30 відсотків, позитивно ставляться до Гаррі і ще менше до Меган, і лише 23 відсотки сказали, що сприймають її прихильно.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Короля Чарльза, який наближається до двох років на троні, користується прихильністю шести з десяти британців (приблизно 63 відсотки), тоді як 29 відсотків кажуть, що мають негативне ставлення до монарха. Молоді люди віком від 18 до 24 років, здається, не дуже поважають монарха, оскільки лише 23 відсотки з них мають про нього позитивну думку. Більшість групи — 53 відсотки — кажуть, що сприймають Чарльза негативно.

Від 38 до 52 відсотків британців позитивно ставляться до принцеси Беатріс, принцеси Євгенії та герцогині Единбурзької Софі. Проте від 37 до 41 відсотка не мають жодної думки або кажуть, що "не знають" про них.

Принц Едвард має схожий рейтинг прихильності: 53 відсотки сказали, що сприймають це позитивно, але багато хто також не впевнені (28 відсотків).

Королева Камілла користується прихильністю приблизно половини британської громадськості (49 відсотків), тоді як 38 відсотків — або кожен четвертий — ставляться до неї негативно.

Незважаючи на різні думки щодо окремих членів родини, британська громадськість, здається, все ще підтримує монархію.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Шістдесят три відсотки стверджують, що вони позитивно ставляться до королівської сім’ї в цілому, а 59 відсотків позитивно ставляться до основного інституту монархії.

Дві третини британців кажуть, що вважають, що Велика Британія має продовжувати мати монарха, тоді як 25 відсотків кажуть, що віддадуть перевагу обраному главі держави.

Нагадаємо, принц Вільям та принц Гаррі вперше зустрілися за довгий час. А раніше ми писали, що засумутило принца Гаррі під час туру Колумбією.