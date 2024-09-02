Стало известно, кого из королевской семьи Великобритании подданные любят больше всего

Королевская семья Великобритании. Фото: Reuters

Новый опрос показал, что принц и принцесса Уэльские остаются любимыми представителями королевской семьи Великой Британии, а опальные принц Эндрю и герцог и герцогиня Сассекские менее всего воспринимаются общественностью. Младший брат Уильяма Гарри и его супруга Меган, кажется, не пользуются высоким уважением британской общественности: шестьдесят процентов выразили негативное мнение о Гарри и 63 процента по отношению к Меган.

Об этом пишет Daily Mail.

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Но Эндрю остается менее популярным из всех членов королевской семьи: 87 процентов британцев сказали, что имеют о нем негативное мнение, и только 5 процентов воспринимают его положительно.

Рейтинг британских монархов. Фото: dailymail.co.uk

Три четверти британцев воспринимают Уильяма и Кейт положительно.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Будущий король наиболее любим: 75 процентов участников опроса выразили положительное отношение к нему. Он опередил Кейт на один пункт, 74 процента имели о нем положительное мнение. Лишь трое из десяти британцев, примерно 30 процентов, положительно относятся к Гарри и еще меньше к Меган, и лишь 23 процента сказали, что воспринимают ее благосклонно.

Король Чарльз. Фото: Reuters

Короля Чарльза, приближающегося к двум годам на троне, пользуется приверженностью шести из десяти британцев (примерно 63 процента), тогда как 29 процентов говорят, что имеют негативное отношение к монарху. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, кажется, не очень уважают монарха, поскольку только 23 процента из них имеют о нем положительное мнение. Большинство группы — 53 процента — говорят, что воспринимают Чарльза негативно.

От 38 до 52 процентов британцев положительно относятся к принцессе Беатрис, принцессе Евгении и герцогини Эдинбургской Софи. Однако от 37 до 41 процента не имеют мнения или говорят, что "не знают" о них.

Принц Эдвард имеет схожий рейтинг расположения: 53 процента сказали, что воспринимают это положительно, но многие тоже не уверены (28 процентов).

Королева Камилла пользуется приверженностью примерно половины британской общественности (49 процентов), тогда как 38 процентов или каждый четвертый относятся к ней отрицательно.

Несмотря на разные мнения относительно отдельных членов семьи, британская общественность, кажется, все еще поддерживает монархию.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Шестьдесят три процента утверждают, что они положительно относятся к королевской семье в общей сложности, а 59 процентов положительно относятся к основному институту монархии.

Две трети британцев говорят, что считают, что Великобритания должна продолжать иметь монарха, тогда как 25 процентов говорят, что предпочтут избранному главе государства.

Напомним, принц Уильям и принц Гарри впервые встретились за долгое время. А раньше мы писали, что опечалило принца Гарри во время тура по Колумбии.