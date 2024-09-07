Красуня, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитину від керівника готелями

Челсі Деві. Фото: instagram.com/chelsydavy/

Колишня дівчина принца Гаррі Челсі Деві зізналася, що народила другу дитину. Вона оголосила про народження доньки у своєму Instagram, коли представила свою нову колекцію ювелірних виробів, названу на честь її маленької дівчинки.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Екснаречена принца Гаррі знову стала мамою

Вона поділилася фотографіями, щоб відзначити цю подію. На фото вона тримає на руках свою доньку, яку, ймовірно, звуть Хлоя, а також демонструєт новий асортимент від Aya Jewels.

Челсі Деві з дочкою. Фото: instagram.com/chelsydavy/

Челсі, яка з 2004 року періодично зустрічалася з принцом Гаррі протягом семи років, у 2022 році народила свою першу дитину, сина, якого назвали Лео, зі своїм чоловіком-готельєром Семом Катмором-Скоттом, який отримав освіту в Ітоні.

Челсі написала: "Минуло три роки і двоє дітей з моменту останньої нової колекції, але ми надзвичайно раді повернутися в гру. Представляємо колекцію Chloe, названу на честь моєї дівчинки. Сподіваюся, тобі це подобається так само, як і мені". Опублікувавши знімок, Челсі додала: "Моя маленька муза...".

Її останній допис був у 2022 році, коли вона з гордістю показала свого сина. Дизайнерка ювелірних виробів вийшла заміж за містера Катмора-Скотта, успішного власника готелів, який був на рік старший за Гаррі в Ітоні, на таємній церемонії. За словами Річарда Ідена з The Daily Mail, Челсі народила свою першу дитину в січні 2022 року, "практично ніхто не знав, що вона вагітна", про це стало відомо лише через три місяці після того, як про нього заговорили. Багато друзів Челсі навіть не знали, що вона вагітна.

Сем — брат 35-річного Джека Катмора-Скотта, голлівудського актора, відомого за роллю в оскароносному фільмі Крістофера Нолана "Тенет" і драматичному серіалі "Брехня".

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Челсі знайшла свого чоловіка після стосунків з Гаррі, який сказав друзям перед розставанням у 2011 році, що вона "найкраще, що зі мною траплялося".

Вони познайомилися в Лондоні, коли обидва вчилися в школі, але зустрілися в 2004 році, під час подорожі Гаррі в Зімбабве, де батько Челсі-мільйонер володіє і керує мисливським заповідником.

Це стало настільки серйозним, що палац зауважив, що принц почав називати її "дружиною", а вона, у свою чергу, називала його "чоловіком". Челсі не лише відвідала весілля двоюрідного брата Гаррі Пітера Філліпса, де її представили королеві, але її також запросили на святкування 60-річчя принца Чарльза.

Але тиск кар’єр і тривалі періоди розлуки, коли Гаррі служив в Афганістані, взяли своє. Вони розійшлися у 2010 році, і Челсі залишалася поза центром уваги протягом 14 років.

Її останнім відомим бойфрендом до того був телепродюсер Джеймс Маршалл, з яким вона розійшлася у 2018 році.

Нагадаємо, принц Вільям змінив імідж. А раніше ми писали, що принц Гаррі у Великій Британії зупинився у родичів.