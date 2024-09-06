Ніколи не виглядав краще — прихильники під враженням від нового іміджа принца Вільяма

Принц Вільям. Фото: Reuters

Дослідження часто показують, що жінок більше приваблюють чоловіки з бородою, оскільки вони можуть підкреслювати позитивні риси, сприймаються як більш мужні та навіть можуть бути ознаками зрілості. Тому, коли принц Вільям вперше за понад десять років показався неголеним, прихильники були у захваті.

По це пише Daily Mail.

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42-річний член королівської сім’ї відвідав виставку в галереї Саатчі в Челсі, Лондон. Прихильники засипали чоловіка Кейт Міддлтон компліментами: "У Вільяма знову борода, і він ніколи не виглядав краще! Будемо сподіватися, що цього разу він тримає бритву подалі...бо це вогонь".

Принц Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям. Фото: Reuters

Інший додав: "Що бачать мої очі? Принц Вільям повернувся, у нього нова татова борода, і я люблю цю епоху".

У короля Чарльза була вражаюча борода в його молодості, зокрема в 1976 році. А його брат принц Ендрю носив густу щетину в 1983 році.

Розмовляючи з ITV про свої мемуари Spare, Гаррі сказав, що його щетина "здається щитом" для його тривоги. Він навіть стверджував у своїх мемуарах, що його волосся на обличчі призвело до сварки з його братом. Герцог Сассекський стверджував, що Вільям був "незадоволений", коли їхня бабуся, королева Єлизавета, дозволила Гаррі залишити бороду на весілля.

Принц Вільям на початку року. Фото: Reuters

"Дехто вважав бороду явним порушенням протоколу та давніх норм, особливо тому, що я одружувався в армійській формі. Бороди були заборонені в британській армії", — сказав Гаррі.

У мемуарах, написаних лауреатом Пулітцерівської премії Дж. Р. Мерінгером, Гаррі каже, що він був змушений особисто запитати дозволу у своєї бабусі, покійної королеви, пояснюючи, що борода заспокоює його.

"Так, сказала вона, ти можеш залишити свою бороду", — пише Гаррі.

Гаррі каже, що він дав своєму старшому братові "урок історії" за допомогою Google, показавши Вільямові зображення королівських предків, які були бородатими та в уніформі, таких як Едвард VII і Георг V.

Нагадаємо, принц Вільям нарешті побачив принца Гаррі. А раніше ми писали, що один з братів є улюбленцем підданих королівської родини.