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Ніколи не виглядав краще — прихильники під враженням від нового іміджу принца Вільяма

6 вересня 2024 09:56
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Ніколи не виглядав краще — прихильники під враженням від нового іміджа принца Вільяма
Принц Вільям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Дослідження часто показують, що жінок більше приваблюють чоловіки з бородою, оскільки вони можуть підкреслювати позитивні риси, сприймаються як більш мужні та навіть можуть бути ознаками зрілості. Тому, коли принц Вільям вперше за понад десять років показався неголеним, прихильники були у захваті.

По це пише Daily Mail.

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42-річний член королівської сім’ї відвідав виставку в галереї Саатчі в Челсі, Лондон. Прихильники засипали чоловіка Кейт Міддлтон компліментами: "У Вільяма знову борода, і він ніколи не виглядав краще! Будемо сподіватися, що цього разу він тримає бритву подалі...бо це вогонь".

 

Принц Вільям
Принц Вільям. Фото: Reuters

 

Принц Вільям
Принц Вільям. Фото: Reuters

 

Інший додав: "Що бачать мої очі? Принц Вільям повернувся, у нього нова татова борода, і я люблю цю епоху".

У короля Чарльза була вражаюча борода в його молодості, зокрема в 1976 році. А його брат принц Ендрю носив густу щетину в 1983 році.

Розмовляючи з ITV про свої мемуари Spare, Гаррі сказав, що його щетина "здається щитом" для його тривоги. Він навіть стверджував у своїх мемуарах, що його волосся на обличчі призвело до сварки з його братом. Герцог Сассекський стверджував, що Вільям був "незадоволений", коли їхня бабуся, королева Єлизавета, дозволила Гаррі залишити бороду на весілля.

 

Принц Вільям на початку року
Принц Вільям на початку року. Фото: Reuters

 

"Дехто вважав бороду явним порушенням протоколу та давніх норм, особливо тому, що я одружувався в армійській формі. Бороди були заборонені в британській армії", — сказав Гаррі.

У мемуарах, написаних лауреатом Пулітцерівської премії Дж. Р. Мерінгером, Гаррі каже, що він був змушений особисто запитати дозволу у своєї бабусі, покійної королеви, пояснюючи, що борода заспокоює його.

"Так, сказала вона, ти можеш залишити свою бороду", — пише Гаррі.

Гаррі каже, що він дав своєму старшому братові "урок історії" за допомогою Google, показавши Вільямові зображення королівських предків, які були бородатими та в уніформі, таких як Едвард VII і Георг V.

Нагадаємо, принц Вільям нарешті побачив принца Гаррі. А раніше ми писали, що один з братів є улюбленцем підданих королівської родини.

принц Гаррі королева Єлизавета принц Вільям королівська родина

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