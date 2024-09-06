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Никогда не выглядел лучше — поклонники под впечатлением от нового имиджа принца Уильяма

6 сентября 2024 09:56
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Никогда не выглядел лучше — поклонники под впечатлением от нового имиджа принца Уильяма
Принц Уильям. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Исследования часто показывают, что женщин больше привлекают мужчины с бородой, поскольку они могут подчеркивать положительные черты, воспринимаются как более мужественные и могут быть признаками зрелости. Поэтому, когда принц Уильям вышел впервые за десять лет небритым, поклонники были в восторге.

По этому пишет Daily Mail.

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42-летний член королевской семьи посетил выставку в галерее Саатчи в Челси, Лондон. Поклонники засыпали супруга Кейт Миддлтон комплиментами: "У Уильяма снова борода, и он никогда не выглядел лучше! Будем надеяться, что на этот раз он держит бритву подальше...потому что это огонь".

 

Принц Уильям
Принц Уильям. Фото: Reuters

 

Принц Уильям
Принц Уильям. Фото: Reuters

 

Другой добавил: "Что видят мои глаза? Принц Уильям вернулся, у него новая папина борода, и я люблю эту эпоху".

У короля Чарльза была поразительная борода в его молодости, в том числе в 1976 году. Его брат принц Эндрю носил густую щетину в 1983 году.

Разговаривая с ITV о своих мемуарах Spare, Гарри сказал, что его щетина "кажется щитом" для его тревоги. Он даже утверждал в своих мемуарах, что его волосы на лице привели к ссоре с его братом. Герцог Сассекский утверждал, что Уильям был "недоволен", когда их бабушка, королева Елизавета, позволила Гарри оставить бороду на свадьбу.

 

Принц Уильям в начале года
Принц Уильям в начале года. Фото: Reuters

 

"Некоторые считали бороду явным нарушением протокола и давних норм, особенно потому, что я женился в армейской форме. Бороды были запрещены в британской армии", — сказал Гарри.

В мемуарах, написанных лауреатом Пулитцеровской премии Дж. Р. Мэрингером, Гарри говорит, что он был вынужден лично спросить разрешения у своей бабушки, покойной королевы, объясняя, что борода успокаивает его.

"Да, сказала она, ты можешь оставить свою бороду", — пишет Гарри.

Гарри говорит, что он дал своему старшему брату "урок истории" с помощью Google, показав Уильяму изображения королевских предков, бородатых и в униформе, таких как Эдвард VII и Георг V.

Напомним, принц Уильям наконец-то увидел принца Гарри. А раньше мы писали, что один из братьев является любимцем подданных королевской семьи.

принц Гарри королева Елизавета принц Уильям королевская семья

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