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Красавица, разбившая сердце принца Гарри, родила второго ребенка от руководителя гостиницами

7 сентября 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Красуня, яка розбила серце принцу Гаррі, народила другу дитину від керівника готелями
Челси Дэви. Фото: instagram.com/chelsydavy/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бывшая девушка принца Гарри Челси Дэви призналась, что родила второго ребенка. Она объявила о рождении дочери в своем Instagram, когда представила свою новую коллекцию ювелирных изделий, названную в честь ее маленькой девочки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Она поделилась фотографиями, чтобы отметить это событие. На фото она держит на руках свою дочь, которую предположительно зовут Хлоя, а также демонстрирует новый ассортимент от Aya Jewels.

 

Челси Дэви с дочерью
Челси Дэви с дочерью. Фото: instagram.com/chelsydavy/

 

Челси, которая с 2004 года периодически встречалась с принцем Гарри в течение семи лет, в 2022 году родила своего первого ребенка, сына, которого назвали Лео, от своего супруга-отельера Сэма Катмора-Скотта, получившего образование в Итоне.

Челси написала: "Прошло три года и двое детей с момента последней новой коллекции, но мы очень рады вернуться в игру. Представляем коллекцию Chloe, названную в честь моей девочки. Надеюсь, тебе это нравится так же, как и мне". Опубликовав снимок, Челси добавила: "Моя маленькая муза...".

Ее последний пост был в 2022 году, когда она с гордостью показала своего сына. Дизайнер ювелирных изделий вышла замуж за мистера Катмора-Скотта, успешного владельца отелей, который был на год старше Гарри в Итоне, на тайной церемонии. По словам Ричарда Идена из The Daily Mail, Челси родила своего первого ребенка в январе 2022 года, "практически никто не знал, что она беременна", об этом стало известно только спустя три месяца после того, как о ребенке заговорили. Многие друзья Челси даже не знали, что она беременна.

Сэм — брат 35-летнего Джека Катмора-Скотта, голливудского актера, известного по роли в оскароносном фильме Кристофера Нолана "Тенет" и драматическом сериале "Обман".

 

Принц Гарри
Принц Гарри. Фото: Reuters

 

Челси вышла за своего супруга после принца Гарри, сказавшего перед расстованием в 2011 году, что она "лучшее, что со мной случалось".

Они познакомились в Лондоне, когда оба учились в школе, но встретились в 2004 году, во время путешествия Гарри в Зимбабве, где отец Челси-миллионер владеет и управляет охотничьим заповедником.

Это стало настолько серьезным, что дворец заметил, что принц стал называть ее "женой", а она, в свою очередь, называла его "супругом". Челси не только посетила свадьбу двоюродного брата Гарри Питера Филлипса, где ее представили королеве, но также пригласили на празднование 60-летия принца Чарльза.

Но давление их карьер и длительные периоды разлуки, когда Гарри служил в Афганистане, взяли свое. Они разошлись в 2010 году, и Челси оставалась вне центра внимания в течение 14 лет.

Ее последним известным бойфрендом до этого был телепродюсер Джеймс Маршалл, с которым она разошлась в 2018 году.

Напомним, принц Уильям сменил имидж. А раньше мы писали, что принц Гарри в Великобритании остановился у родственников.

принц Гарри дети свадьба королевская семья

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