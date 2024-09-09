Принц Гарри получит от своей прабабушки щедрый подарок

Принц Гарри. Фото: Reuters

Принц Гарри получит 8 миллионов фунтов стерлингов, когда ему исполнится 40 лет, после того, как 30 лет назад королева-мать выделила единоразовую сумму для своих правнуков. В 1994 году королевой Елизаветой, королевой-матерью, когда принцу Гарри было всего десять лет, был основан траст с 19 миллионами фунтов стерлингов, распределенных между всеми ее внуками.

Об этом пишет Daily Mail.

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Братья получили первый платеж в свой 21-й день рождения, а второй — в свой 40-й день рождения, причем источники во дворце утверждают, что принц Гарри получит больше денег, чем Уильям. Бывший помощник монаршей особы сказал: "Тогда был создан целевой фонд. Это был способ, с помощью которого Королева-мать могла откладывать деньги, когда ее правнуки подрастут, и способ передать часть своих денег эффективно для налогообложения".

Принц Гарри. Фото: Reuters

Когда им исполнилось 21, каждый брат получил 6 миллионов фунтов стерлингов, а когда им исполнится 40, сумма увеличится до 8 миллионов фунтов стерлингов. Гарри будет 40 на следующей неделе, 15 сентября.

Принц Уильям и принц Гарри получат деньги вместе с двоюродными братом и сестрой: принцессой Зарой и Питером Филлипсами, и дочерями герцога Йоркского Беатрис и Евгенией, а также детьми принцессы Маргарет, виконтом Линли и леди Сарой Чатто.

Фонд якобы был создан, чтобы помочь королеве-матери уплатить налог на наследство за ее очень щедрый подарок своим правнукам. В апреле стало известно, что принц Гарри уже заработал 22 миллиона фунтов стерлингов на своей книге Spare, после того как она стала самой продаваемой книгой в Великобритании после публикации Penguin Random House в январе 2023 года.

Меган Маркл. Фото: Reuters

Гарри использовал эту книгу, чтобы выдвинуть различные претензии относительно своей семьи, в частности о том, что Уильям назвал Меган "тяжелой" и "грубой" и что Чарльз отказался разрешить Меган присоединится к Гарри в Шотландии, когда королева умирала.

В 2023 году королевский писатель Том Бауэр заявил, что Меган была "удивлена и разочарована", когда поняла, что у Гарри "очень мало денег" — состояние брата принца Уильяма примерно 35 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, подруга, разбившая сердце принцу Гарри, родила второго ребенка от супруга. А раньше стало известно, как себя чувствует больной раком король.