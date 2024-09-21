Стало известно, при каких особых обстоятельствах принца Гарри звали его настоящим именем

Принц Гарри. Фото: Reuters

В декабре 1984 года архиепископ Кентерберийский окрестил его принцем Генри Чарльзом Альбертом Давидом. Но принц Чарльз и принцесса Диана рано дали понять, что их новорожденный сын будет известен как Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

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Принц Гарри известен проделками

Однажды он рассказал, что его называли только Генри, когда он был "очень, очень непослушным". И, как выяснилось, это было довольно часто. Гарри, которому исполнилось 40 лет, часто шокировал поведением.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Бывший полицейский охранник Кен Уорф вспомнил, как регулярно слышал, как Диана ругала Гарри словами: "Генри, нет!" Его проделки были настолько частыми, что няня назвала его "Гарри-камикадзе".

Принц Гарри. Фото: Reuters

В возрасте восьми лет Гарри закрылся в туалете в поезде, а затем проигнорировал мольбу матери открыть дверь. Пресс-секретарь сказал вскоре после рождения Гарри: "Его, конечно, окрестят Генри, но потом он будет Гарри. Существуют многовековые традиции. Родители придерживаются очень древней королевской практики".

Генрихом называли восьмерых английских королей, последним был тиранический король Генрих VIII.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Ближайшим другим родственником принца по имени Генри был его двоюродный дядя, герцог Глостерский, скончавшийся в 1974 году.

Перед рождением Гарри букмекерские конторы сообщали, что фаворитами нового королевского имени были Джордж с коэффициентом 6-4, а за ним шел Филипп с коэффициентом 5-2.

Принц Гарри. Фото: Reuters

По словам его биографа Марка Сондерса, Гарри якобы понравилась история о короле Генрихе II, приказавшем убить Томаса Бекета в Кентерберийском соборе.

Ему также понравилась бурная речь на поле битвы в пьесе Уильяма Шекспира "Генрих V", которая заканчивалась словами "Плач: "Боже за Гарри! Англия и Святой Георгий!

Принц Гарри. Фото: Reuters

По мере взросления непослушание Гарри переросло в более серьезные случаи, например, когда он признался, что курил марихуану в возрасте 16 лет, и в результате отец приказал ему посетить клинику для реабилитации наркоманов.

В 2005 году Гарри отправился на костюмированную вечеринку в костюме нациста. В 2012 году Гарри был сфотографирован за игрой в "стрип-бильярд" в своем гостиничном номере в Лас-Вегасе с группой обнаженных женщин. Изображения облетели мир и вызвали вопрос о действиях его охраны.

Напомним, рассказали, как Меган Маркл общается со своими подчиненными. А ранее стало известно , что принц Гарри получил от своей прабабушки щедрую сумму.