Чоловіки плакали — у мережі розповіли подробиці спілкування Меган Маркл з персоналом

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Її співробітники назвали Меган Маркл "важкою герцогинею" через заяви про те, що вона "лякає" людей. Джерело, близьке до пари, стверджує, що Меган "принижує людей, вона не приймає порад".

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери також зобразили пару як "поганих людей", які "часто змінюють свою думку", а Гаррі назвали "дуже чарівною людиною", яка "допомагає". Меган, говорять джерела, була "абсолютно невблаганною" і "вона марширує, як диктатор на високих підборах, палаючи наказами", додавши: "Я спостерігав, як вона доводила дорослих чоловіків до сліз".

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Окремі джерела припустили, що принц Гаррі почувається все більш самотнім у США та вважає свого охоронця Девіда Ленгдауна своїм найкращим другом.

Нові звинувачення є частиною дослідження відтоку співробітників, які працювали на Сассекських, включно з керівником апарату подружжя Джошем Кеттлером, який пішов у відставку в серпні після тримісячної роботи.

"Гучні істерики" Меган і "розлючені електронні листи о 5 ранку" також принесли їй прізвисько "Герцогиня Складна", дане співробітниками. Раніше Меган звинувачували в знущаннях з персоналу палацу до того, як пара переїхала до Каліфорнії, що спонукало королівських помічників розпочати розслідування заяв про "принижувальну" поведінку Меган щодо двох особистих помічників.