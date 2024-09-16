Мужчины плакали — в сети рассказали подробности общения Меган Маркл с персоналом

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Ее сотрудники назвали Меган Маркл "тяжелой герцогиней" из-за заявлений о том, что она "пугает" людей. Источник, близкий к паре, утверждает, что Меган "унижает людей, она не принимает советов".

Об этом пишет Daily Mail.

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Инсайдеры также описали пару как "плохих людей", которые "часто меняют свое мнение", а Гарри назвали "очень очаровательным человеком", который "помогает". Меган, говорят источники, была "совершенно неумолимой" и "она марширует, как диктатор на высоких каблуках, пылая приказами", добавив: "Я наблюдал, как она доводила взрослых мужчин до слез".

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Reuters

Отдельные источники предположили, что принц Гарри чувствует себя все более одиноким в США и считает своего телохранителя Дэвида Лэнгдауна своим лучшим другом.

Новые обвинения являются частью исследования оттока сотрудников, работавших на Сассекских, включая руководителя аппарата супругов Джоша Кеттлера, ушедшего в отставку в августе после трехмесячной работы.

"Громкие истерики" Меган и "взбешенные электронные письма в 5 утра" также принесли ей прозвище "Герцогиня Сложная" от сотрудников. Ранее Меган обвиняли в издевательствах над персоналом дворца до того, как пара переехала в Калифорнию, что побудило королевских помощников начать расследование заявлений о "унизительном" поведении Меган в отношении двух личных помощников.