Принц Гаррі після 40-річчя повертається до Великої Британії без Меган

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гаррі повернеться до Великої Британії цього місяця, щоб відвідати гучну благодійну акцію в Лондоні. Було оголошено, що герцог Сассекський стане гостем щорічної церемонії вручення нагород WellChild Awards у ролі мецената благодійної організації.

Про це пише Daily Mail.

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Національна благодійна організація для важкохворих дітей є однією з небагатьох британських організацій, з якими принц підтримував зв’язки після різкого відходу з королівських обов’язків і переїзду до США. Він вирішив залишитися на посаді, яку обіймав протягом 16 років, коли його покійна бабуся, королева Єлизавета, попросила його відмовитися від інших королівських патронатів як тепер непрацюючого члена сім’ї.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Не було жодної згадки про те, що до Великої Британії супроводжуватиме його дружина Меган, герцогиня Сассекська.

Згідно з деякими повідомленнями, вона пообіцяла ніколи більше не приїздити у Велику Британію, і коли вона прилетіла до Великої Британії на початку цього року, коли пара відвідала Нігерію, вона навіть не вийшла за межі аеропорту.

Гаррі може поїхати до Великої Британії, щоб відвідати церемонію нагородження, після того, як Букінгемський і Кенсінгтонський палаци вирішили привітати його з 40-річчям у своїх соціальних мережах. Оскільки король зараз проживає в Шотландії, але регулярно повертається до Лондона для лікування раку, це може дати можливість батькові та сину зустрітися приватно.

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Однак король має серйозні справи у Шотландії всього за два дні до Гаррі, коли він і королева Камілла відвідають шотландський парламент, щоб відзначити його 25-річчя.

Гаррі з Меган Маркл також хоче знайти спосіб повертатися до Великої Британії більш регулярно, але його наполегливість притягнути Міністерство внутрішніх справ до суду через їхнє рішення відкликати його штатну службу безпеки, коли він пішов у відставку, є каменем спотикання.

Довіра також була на низькому рівні після мемуарів Гаррі та регулярних витоків інформації про приватні розмови з членами родини, особливо з королем.