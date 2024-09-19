Принц Гарри после 40-летия возвращается в Великобританию без Меган

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Принц Гарри вернется в Великобританию в этом месяце, чтобы посетить громкую благотворительную акцию в Лондоне. Было объявлено, что герцог Сассекский станет гостем ежегодной церемонии вручения наград WellChild Awards в качестве мецената благотворительной организации.

Об этом пишет Daily Mail.

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Национальная благотворительная организация для тяжелобольных детей является одной из немногих британских организаций, с которыми принц поддерживал связи после резкого отказа от королевских обязанностей и переезда в США. Он решил остаться в должности, которую занимал в течение 16 лет, когда его покойная бабушка, королева Елизавета, попросила его отказаться от других королевских патронатов как неработающего члена семьи.

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Не было никакого упоминания о том, что в Великобританию будет сопровождать его супруга Меган, герцогиня Сассекская.

Согласно некоторым сообщениям, она пообещала никогда больше не приезжать в Великобританию, и когда она прилетела в Великобританию в начале этого года, когда пара посетила Нигерию, она даже не вышла за пределы аэропорта.

Гарри может поехать в Великобританию, чтобы посетить церемонию награждения после того, как Букингемский и Кенсингтонский дворцы решили поздравить его с 40-летием в своих социальных сетях. Поскольку король сейчас проживает в Шотландии, но регулярно возвращается в Лондон для лечения рака, это может дать возможность отцу и сыну встретиться лично.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Однако король имеет серьезные дела в Шотландии всего за два дня до приезда Гарри, он и королева Камилла посетят шотландский парламент, чтобы отметить его 25-летие.

Гарри с Меган Маркл также хочет найти способ возвращаться в Великобританию более регулярно, но его настойчивость привлечь Министерство внутренних дел к суду из-за их решения отозвать его штатную службу безопасности, когда он ушел в отставку, является камнем преткновения.

Доверие также на низком уровне после мемуаров Гарри и регулярных утечек информации о частных разговорах с членами семьи, особенно с королем.