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Стало відомо, куди зникла Меган Маркл з фото, яким королівська родина привітала принца Гаррі

18 вересня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Стало відомо, куди зникла Меган Маркл з фото, яким королівська родина привітала принца Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters.
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Навколо британської королівської родини новий скандал. Цього разу монархів запідозрили, що вони вирізали Меган Маркл із фотографії, опублікованої на честь 40-річчя принца Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

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Знімок було опубліковано 15 вересня — у день народження принца Гаррі, а зроблено було влітку 2018 року, коли герцоги Сассекські відвідали коворкінг Dogpatch Labs у Дубліні. Під час заходу принц Гаррі та Меган Маркл сиділи за столом в оточенні інших людей, але на офіційному привітанні від короля Чарьла III та королеви Камілли був лише принц Гаррі.

 

Принц Гаррі
Принц Гаррі. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

 

Це викликало критику з боку шанувальників принца Гаррі та 43-річної Меган Маркл, які вважали таку ситуацію образливою. Королівську сім'ю звинуватили в тому, що вони навмисне обрізали кадр, щоб Меган Маркл був поруч із принцом Гаррі.

Представникам Букінгемського палацу довелося виступити із заявою через скандал, що почався. За їхніми словами, фотографія ніяк не була змінена, її отримали така вже з фотоагентства. Як заявили чиновники, того дня принца Гаррі фотографували з різних ракурсів та з різними людьми. Тому твердження, що Меган Маркл вирізали, є безпідставними, адже того дня було зроблено багато фотографій принца Гаррі.

Ці докази здалися непереконливими шанувальникам Меган Маркл і принца Гаррі, оскільки на кадрі видно, що ракурс один, а міміка і становище рук збігаються з фотографією, де є Меган Маркл.

Це був перший раз за три роки, коли королівська родина привітала принца Гаррі з днем ​​народження. При цьому в 2022 році король Карл схвалив протокол, за яким публікації в соцмережах мають стосуватися тільки працюючих членів королівської родини, а Меган Маркл і принц Гаррі склали з себе королівські обов'язки ще 2020 року. З того часу вони залишили Великобританію і стали жити у США.

принц Гаррі Меган Маркл День народження фото королівська родина

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