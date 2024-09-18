Стало известно, куда исчезла Меган Маркл с фото, которым королевская семья поздравила принца Гарри

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters.

Вокруг британской королевской семьи новый скандал. На этот раз монархов заподозрили, что они вырезали Меган Маркл с фотографии, опубликованной в честь 40-летия принца Гарри.

Об этом пишет Daily Mail.

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Снимок был опубликован 15 сентября — в день рождения принца Гарри, а сделан был летом 2018 года, когда герцоги Сассекские посетили коворкинг Dogpatch Labs в Дублине. Во время мероприятия принц Гарри и Меган Маркл сидели за столом в окружении других людей, но на официальном поздравлении от короля Чарлья III и королевы Камиллы находился только принц Гарри.

Принц Гарри. Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Это вызвало критику со стороны поклонников принца Гарри и 43-летней Меган Маркл, считавших такую ​​фотографию. Королевскую семью обвинили в том, что они специально обрезали кадр, чтобы Меган Маркл не была рядом с принцем Гарри.

Представителям Букингемского дворца пришлось выступить с заявлением из-за разразившегося скандала. По их словам, фотография никак не была отредактирована, ее получили такую уже из фотоагентства. Как заявили чиновники, в тот день принца Гарри фотографировали с разных ракурсов и с разными людьми. Поэтому утверждение, что Меган Маркл вырезали, безосновательно, ведь в тот день было сделано много фотографий принца Гарри.

Эти доказательства показались неубедительными поклонникам Меган Маркл и принца Гарри, поскольку на кадре видно, что ракурс один, а мимика и положение рук совпадают с фотографией, где находится Меган Маркл.

Это был первый раз за три года, когда королевская семья поздравила принца Гарри с днем ​​рождения. При этом в 2022 году король Карл одобрил протокол, согласно которому публикации в соцсетях должны касаться только работающих членов королевской семьи, а Меган Маркл и принц Гарри сняли с себя королевские обязанности еще в 2020 году. С этого времени они покинули Великобританию и стали жить в США.